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  4. Жена Лунина: «Андрей дважды делал мне предложение»
Испания
30 апреля 2024, 20:20 |
1923
0

Жена Лунина: «Андрей дважды делал мне предложение»

Анастасия рассказала, что они не хотели пышной свадьбы

30 апреля 2024, 20:20 |
1923
0
Жена Лунина: «Андрей дважды делал мне предложение»
Instagram. Семья Андрея Лунина

Жена голкипера «Реала» Андрея Лунина Анастасия рассказала, как украинский голкипер «Реала» делал ей предложение:

«Андрей дважды делал мне предложение. Одно было в Вальядолиде, а другое уже в Мадриде. Первое предложение было выйти замуж, а второе – взять его фамилию.

Мы не хотели пышной свадьбы с самого начала наших отношений, поэтому решили расписаться только вдвоем. Но когда-нибудь хотим сделать свадьбу для очень близкого круга людей.

Он очень хороший отец. Присутствовал на родах и стал первым, кто взял на руки ребенка. Мне кажется, поэтому у них хорошая эмоциональная связь. Поскольку Андрея-старшего не часто можно увидеть дома, то каждую свободную минуту он уделяет ребенку.

Они очень любят вместе играть на футбольном поле, а еще очень любят вместе что-нибудь есть. Он всегда чему-то учит сына – то цвета учат, то цифры», – сказала Лунина.

Андрей и Анастасия стали мужем и женой в марте 2021 года, а в романтических отношениях находятся с 2015 года.

Ранее Лунина рассказала, что Андрей самостоятельно попросил ее удалить провокативное сообщение про Кепу.

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Анастасия Лунина (Томазова) Андрей Лунин Реал Мадрид lifestyle свадьба
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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