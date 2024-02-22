Лунин самостоятельно попросил жену удалить провокативное сообщение про Кепу

В январе, после игры «Реала» и «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (5:3), когда ворота королевского клуба защищал Кепа Аррисабалага, жена Андрея Лунина Анастасия опубликовала провокативную Instagram-stories, в которой, отметив мужа, написала:

«Без сомнения, номер 1». Но спустя некоторое время удалила публикацию.

В интервью Дмитрию Поворознюку Анастасия прокомментировала свои действия:

– Не успела выставить, а уже через 10 секунд все полетело по интернет.

– А почему удалила?

– Потому что муж попросил.

– Ты с ним советуешься про такие вещи?

– Мы обговариваем, я говорю ему, что хочу выставить то, или то. Но я это выставила, это все равно свое там сделало, что нужно было, ну и попросили удалить.

– Как часто ты хочешь что-то запостить, но не постишь, ибо сдерживаешь себя?

– Очень часто [смеется]. Есть такое, что уж очень хочется что-то выложить, что-то людям пояснить, есть много хейтеров, которые пишут, и вот тогда хочется немножечко пояснить им, что не так ситуация. Много кто пишет, что я не позволяю ему покинуть Реал, ибо мне нравится жить в Мадриде. Естественно нравится, но если моему мужу придет хорошее предложение в какой-то клуб, то мы соберемся и поедем.