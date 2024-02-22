Лунин рассказал, почему начал сотрудничать с бывшем агентом Роналду

В декабре 2023 года появилась информация, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин начал сотрудничество с бывшим агентом звездного португальского форварда Криштиану Роналду Жорже Мендешем.

Многие восприняли это как намек на то, что украинец собирается покинуть королевский клуб. Однако через некоторое время стало известно, что Лунин продлил контракт с «Реалом» до завершения сезона 2024/25, хотя прошлое соглашение было рассчитано до лета 2024 года.

Лунин признался украинскому журналисту Дмитрию Поворознюку, почему решил начать работать с Мендешем:

– Контракт заканчивается через 1.5 года?

– Да.

– Насколько я слышал, ты подписал контракт...

– Я начал работать с Мендешем. Мне жена порекомендовала, сказала, что может подумать про такой вариант. Мы сели, поговорили, сам несколько дней подумал. Наверное, уже пришел тот момент, когда нужен человек рядом, мощный так скажем, во всех направлениях и смыслах.

У него большая компания, у него есть связи. Хочу прояснить, ибо много кто воспринял это как окончательное решение, что я хочу уйти, типо зачем тогда агент, да? Но нет, это связанно с тем, что я решил, что мне нужна помощь во всех направлениях, со спортивной точки зрения, медиа, коммерции... Надеюсь, что все выиграют с этого, и я, и он», – сказал Лунин.

Жена Лунина Анастасия:

«Искала телефон Мендеша. У меня есть некоторые связи, ибо полгода назад я думала, что смогу стать агентом своего мужа. Но поняла, что не «вывезу», ибо я переживаю за него, могу принимать немного эмоциональные решения.

Поэтому я ему сказала, что нужно найти агента, который будет вести переговоры с клубами, с тем же Реалом. Мы понимали, что это большой агент, у него есть связи в Реале, ну и не только там. До этого всеми делами Андрея занимался его отец».