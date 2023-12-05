Источник: Андрей Лунин подписал контракт с бывшим агентом Роналду

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин подписал контракт с футбольным агентом Жорже Мендешем, сообщает журналист испанского издания El Chiringuito Маркос Бенито.

Португалец Жорже Мендеш является одним из самых влиятельных агентов в мире и возглавляет одно из крупнейших агентств – Gestifute. Ранее его клиентом был Криштиану Роналду, а сейчас Жорже представляет интересы Рубена Диаша, Бернарду Силвы, Дарвина Нуньеса, Жоау Феликса и еще 124 футболистов.

Ранее этот же журналист сообщал, что контракт Андрея Лунина с «Реалом» действует до лета 2025 года, а не до завершения сезона 2023/24.

В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 7 матчей за «Реал», пропустив 4 гола. В 4 встречах украинцу удалось сохранить ворота «сухими».