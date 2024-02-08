ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом

В ночь на 8 февраля El Chiringuito TV выпустил мини-интервью с 24-летним украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.

Украинец подтвердил, что у него контракт со «сливочными» действует до завершения сезона 2024/25:

– Какие у тебя идеи... У тебя контракт до 2025 года?

– Да, у меня действительно контракт до 2025 года. Это есть идея, это и есть план. Но я даже не знаю, что может случиться.

– Ты хотел бы остаться [в Реале]?

– Очевидно, – сказал Лунин.

В декабре 2023 года журналист все того же издания El Chiringuito Маркос Бенито сообщил, что соглашение Лунина с королевским клубом на самом деле рассчитано до конца сезона 2024/25, а не 2023/24, как считалось ранее.

ВИДЕО. Лунин подтвердил, что его контракт с Реалом действует до 2025 года