ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
Андрей дал мини-интервью El Chiringuito TV
В ночь на 8 февраля El Chiringuito TV выпустил мини-интервью с 24-летним украинским голкипером мадридского «Реала» Андреем Луниным.
Украинец подтвердил, что у него контракт со «сливочными» действует до завершения сезона 2024/25:
– Какие у тебя идеи... У тебя контракт до 2025 года?
– Да, у меня действительно контракт до 2025 года. Это есть идея, это и есть план. Но я даже не знаю, что может случиться.
– Ты хотел бы остаться [в Реале]?
– Очевидно, – сказал Лунин.
В декабре 2023 года журналист все того же издания El Chiringuito Маркос Бенито сообщил, что соглашение Лунина с королевским клубом на самом деле рассчитано до конца сезона 2024/25, а не 2023/24, как считалось ранее.
ВИДЕО. Лунин подтвердил, что его контракт с Реалом действует до 2025 года
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