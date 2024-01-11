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  4. «Андрей – номер 1». Жена Лунина провокативно отреагировала на игру Кепы
Испания
11 января 2024, 15:51 |
1881
2

«Андрей – номер 1». Жена Лунина провокативно отреагировала на игру Кепы

Украинский вратарь «Реала» имеет поддержку со стороны Анастасии

11 января 2024, 15:51 |
1881
2
«Андрей – номер 1». Жена Лунина провокативно отреагировала на игру Кепы
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Вчера, 10 января, состоялся матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором встретились мадридские «Реал» и «Атлетико». Победу со счетом 5:3 одержали «сливочные».

Ворота королевского клуба в этом поединке защищал испанский вратарь Кепа Аррисабалага. В моменте со вторым голом он опоздал с прыжком, из-за чего не дотянулся до мяча, а третий гол «матрасники» забили из-за неуклюжести Кепы в игре на выходе. Такого мнения придерживаются испанские журналисты.

После игры Анастасия Лунина, жена украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, опубликовала Instagram-stories, в которой, отметив мужа, написала: «Без сомнения, номер 1».

Через несколько минут Анастасия удалила Stories, но болельщики «Реала» успели сделать скриншот и распространить его в социальных сетях.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Реал - Атлетико Анастасия Лунина (Томазова)
Источник Twitter
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Комментарии 2
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Ruslan5050
Може вона не про воротарські здібності? 
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+5
andre_lui
Дещо завуальовано. Але як на мене краще дружинам в це не лізти
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0
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