«Андрей – номер 1». Жена Лунина провокативно отреагировала на игру Кепы
Украинский вратарь «Реала» имеет поддержку со стороны Анастасии
Вчера, 10 января, состоялся матч полуфинала Суперкубка Испании, в котором встретились мадридские «Реал» и «Атлетико». Победу со счетом 5:3 одержали «сливочные».
Ворота королевского клуба в этом поединке защищал испанский вратарь Кепа Аррисабалага. В моменте со вторым голом он опоздал с прыжком, из-за чего не дотянулся до мяча, а третий гол «матрасники» забили из-за неуклюжести Кепы в игре на выходе. Такого мнения придерживаются испанские журналисты.
После игры Анастасия Лунина, жена украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина, опубликовала Instagram-stories, в которой, отметив мужа, написала: «Без сомнения, номер 1».
📲 Lunin’s wife: “For sure, number 1.” pic.twitter.com/fU4QCvb6y1— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 10, 2024
Через несколько минут Анастасия удалила Stories, но болельщики «Реала» успели сделать скриншот и распространить его в социальных сетях.
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