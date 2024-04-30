Стало известно, сколько получил Шахтер за Келси от клуба MLS
«Цинциннати» отдал 650 тысяч евро за аренду венесуэльца до конца 2024 года
30 апреля донецкий «Шахтер» официально отдал в аренду 19-летнего футболиста Кевина Келси из Венесуэлы в клуб «Цинциннати», который выступает в Major League Soccer (MLS).
Арендное соглашение рассчитано до конца 2024 года. Именно тогда в заокеанской лиге завершится сезон.
По информации Transfermarkt, за аренду «Цинциннати» заплатил «Шахтеру» 650 тысяч евро.
Американская команда оставляет за собой право полноценно выкупить контракт Келси у «горняков». За полный трансфер придется отдать 6,55 млн евро.
Контракт Кевина с «Шахтером» рассчитан до 2027 года. В сезоне 2023/24 Келси провел 20 матчей за донецкий коллектив во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами.
Coming 🔜 pic.twitter.com/yP4D3ku3Tf— FC Cincinnati (@fccincinnati) April 30, 2024
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