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Украина. Премьер лига
30 апреля 2024, 20:35 |
1275
0

Стало известно, сколько получил Шахтер за Келси от клуба MLS

«Цинциннати» отдал 650 тысяч евро за аренду венесуэльца до конца 2024 года

30 апреля 2024, 20:35 |
1275
0
Стало известно, сколько получил Шахтер за Келси от клуба MLS
ФК Цинциннати. Кевин Келси

30 апреля донецкий «Шахтер» официально отдал в аренду 19-летнего футболиста Кевина Келси из Венесуэлы в клуб «Цинциннати», который выступает в Major League Soccer (MLS).

Арендное соглашение рассчитано до конца 2024 года. Именно тогда в заокеанской лиге завершится сезон.

По информации Transfermarkt, за аренду «Цинциннати» заплатил «Шахтеру» 650 тысяч евро.

Американская команда оставляет за собой право полноценно выкупить контракт Келси у «горняков». За полный трансфер придется отдать 6,55 млн евро.

Контракт Кевина с «Шахтером» рассчитан до 2027 года. В сезоне 2023/24 Келси провел 20 матчей за донецкий коллектив во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами.

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Цинциннати (MLS) Кевин Келси Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Даниил Агарков Источник: Transfermarkt
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