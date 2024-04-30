Стало известно, сколько получил Шахтер за Келси от клуба MLS

30 апреля донецкий «Шахтер» официально отдал в аренду 19-летнего футболиста Кевина Келси из Венесуэлы в клуб «Цинциннати», который выступает в Major League Soccer (MLS).

Арендное соглашение рассчитано до конца 2024 года. Именно тогда в заокеанской лиге завершится сезон.

По информации Transfermarkt, за аренду «Цинциннати» заплатил «Шахтеру» 650 тысяч евро.

Американская команда оставляет за собой право полноценно выкупить контракт Келси у «горняков». За полный трансфер придется отдать 6,55 млн евро.

Контракт Кевина с «Шахтером» рассчитан до 2027 года. В сезоне 2023/24 Келси провел 20 матчей за донецкий коллектив во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами.