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  4. Сыграет ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Бавария – Реал
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 21:10 |
4425
0

Сыграет ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Бавария – Реал

Матч начнется в 22:00

30 апреля 2024, 21:10 |
4425
0
Сыграет ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Бавария – Реал

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» Мюнхен и «Реалом» Мадрид пройдет 30 апреля в 22:00.

Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене».

Наставники команд выбрали стартовые составы на этот матч. Ворота «королевского клуба» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.

«Бавария»: Нойер, Ким, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Мюллер, Лаймер, Мазрауи, Мусиала.

«Реал»: Лунин, Васкес, Рюдигер, Менди, Начо, Кроос, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.

Ответный матч команды сыграют в Мадриде 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Лига чемпионов стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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