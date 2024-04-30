Сыграет ли Лунин? Стали известны стартовые составы на матч Бавария – Реал
Матч начнется в 22:00
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Баварией» Мюнхен и «Реалом» Мадрид пройдет 30 апреля в 22:00.
Команды встретятся в Мюнхене на «Альянц Арене».
Наставники команд выбрали стартовые составы на этот матч. Ворота «королевского клуба» будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.
«Бавария»: Нойер, Ким, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Мюллер, Лаймер, Мазрауи, Мусиала.
«Реал»: Лунин, Васкес, Рюдигер, Менди, Начо, Кроос, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.
Ответный матч команды сыграют в Мадриде 8 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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