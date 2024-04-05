Монфис получил уайлд-кард на Мастерс в Монте-Карло

Пресс-служба грунтового Мастерса в Монте-Карло опубликовала список игроков, которые получили уайлд-кард в текущем сезоне.

На первый большой грунтовый мужской турнир в сезоне пригласили швейцарца Стэна Вавринку, итальянца Маттео Берреттини, француза Гаеля Монфиса и Валентена Вашеро из Монако.

Отметим, что Вавринка выигрывал этот турнир в 2014 году, одолев в финале Роджера Федерера. Монфис в 2016-м в матче за титул проиграл Рафаэлю Надалю, который в этом году в Монте-Карло не сыграет.

Rolex Monte-Carlo Masters 2024 состоится с 8 по 14 апреля.