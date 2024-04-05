Монфис получил уайлд-кард на Мастерс в Монте-Карло
Также пригласили Вавринку, Берреттини и местного спортсмена
Пресс-служба грунтового Мастерса в Монте-Карло опубликовала список игроков, которые получили уайлд-кард в текущем сезоне.
На первый большой грунтовый мужской турнир в сезоне пригласили швейцарца Стэна Вавринку, итальянца Маттео Берреттини, француза Гаеля Монфиса и Валентена Вашеро из Монако.
Отметим, что Вавринка выигрывал этот турнир в 2014 году, одолев в финале Роджера Федерера. Монфис в 2016-м в матче за титул проиграл Рафаэлю Надалю, который в этом году в Монте-Карло не сыграет.
Rolex Monte-Carlo Masters 2024 состоится с 8 по 14 апреля.
Introducing our 2024 #RolexMonteCarloMasters main draw wild cards! ✨— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 5, 2024
🇨🇭 @stanwawrinka
🇮🇹 @MattBerrettini
🇫🇷 @Gael_Monfils
🇲🇨 @val_vacherot pic.twitter.com/lMQ1pt5GL3
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