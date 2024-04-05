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  4. Монфис получил уайлд-кард на Мастерс в Монте-Карло
ATP
05 апреля 2024, 17:20 |
29
0

Монфис получил уайлд-кард на Мастерс в Монте-Карло

Также пригласили Вавринку, Берреттини и местного спортсмена

05 апреля 2024, 17:20 |
29
0
Монфис получил уайлд-кард на Мастерс в Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Пресс-служба грунтового Мастерса в Монте-Карло опубликовала список игроков, которые получили уайлд-кард в текущем сезоне.

На первый большой грунтовый мужской турнир в сезоне пригласили швейцарца Стэна Вавринку, итальянца Маттео Берреттини, француза Гаеля Монфиса и Валентена Вашеро из Монако.

Отметим, что Вавринка выигрывал этот турнир в 2014 году, одолев в финале Роджера Федерера. Монфис в 2016-м в матче за титул проиграл Рафаэлю Надалю, который в этом году в Монте-Карло не сыграет.

Rolex Monte-Carlo Masters 2024 состоится с 8 по 14 апреля.

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Гаэль Монфис Стэн Вавринка Маттео Берреттини ATP Монте-Карло
Источник Twitter
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