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  4. Надаль не сыграет на грунтовом Мастерсе, который выиграл 11 раз
ATP
04 апреля 2024, 19:40 |
135
0

Надаль не сыграет на грунтовом Мастерсе, который выиграл 11 раз

Здоровье не позволяет Рафаэлю соревноваться

04 апреля 2024, 19:40 |
135
0
Надаль не сыграет на грунтовом Мастерсе, который выиграл 11 раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль сообщил, что не сыграет на Мастерсе в Монте-Карло, который выиграл 11 раз.

«Привет всем, это очень трудный момент для меня в спортивном плане. К сожалению, я вынужден сообщить вам, что я не буду играть в Монте-Карло. Мое тело просто не позволит мне.

И даже если я упорно работаю и прилагаю максимум усилий каждый день, желая снова играть и соревноваться на турнирах, которые были очень важны для меня, правда в том, что я не могу играть сегодня. Вы не представляете, как мне тяжело, когда я не могу играть на этих соревнованиях.

Единственное, что я могу сделать, это принять ситуацию и постараться посмотреть в ближайшее будущее, сохраняя азарт и желание играть, чтобы дать шанс на улучшение ситуации.

Еще раз спасибо всем, как всегда, за поддержку и наилучшие пожелания!», – написал Надаль.

Мастерс в Монте-Карло состоится с 8 по 14 апреля.

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Рафаэль Надаль ATP Монте-Карло
Источник Twitter
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