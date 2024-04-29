Испанские клубы могут исключить из еврокубков. Что случилось?

Клубы Испании могут быть исключены из еврокубков под эгидой УЕФА – Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций,

Сборная Испании находится на грани дисквалификации из Евро-2024 и ОИ-2024 в Париже.

Причиной скандала является вмешательство правительства Испании в работу Королевской футбольной федерации (RFEF), отмечает испанское издание AS.

Президент Высшим советом по спорту Испании (CSD) Хосе Мануэль Родригес-Урибес отправил в УЕФА и ФИФА письмо, в котором аргументируется вмешательство правительства в деятельность RFEF и политическое давление на испанскую федерацию футбола.

В ФИФА и УЕФА внимательно следят за ситуацией с созданием специальной Комиссии, которую правительство Испании хочет навязать RFEF, и предупреждают, что они не потерпят политического вмешательства в работу RFEF.

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Далее возможны два сценария. ФИФА, под руководством Джанни Инфантино, и УЕФА, который возглавляет Александер Чеферин, могут дальше изучать ситуацию и не предпринимать никаких мер в ожидании развития событий. Или же решить, что политическое вмешательство имеет место и принять меры в отношении RFEF.

В Ньоне и Цюрихе предупреждают, что второй вариант чреват фатальными последствиями для испанского футбола. В таком случае уже через несколько дней ФИФА приостановит деятельность испанской федерации, и она будет автоматически исключена из всех соревнований и турниров УЕФА:

Национальная сборная Испании будет исключена из чемпионата Европы 2024 и Олимпийских игр 2024 (мужских и женских футбольных турниров).

Клубы Испании не смогут играть в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а также в Клубном чемпионате мира.

Испания потеряет право проведения чемпионата мира по футболу 2030.

Ожидалось, что ЧМ-2030 примут Испания, Марокко и Португалия, плюс три южноамериканские страны проведут матчи 1-го тура. Из Швейцарии уже сообщают, что Марокко и Португалия вполне способны провести турнир самостоятельно, без Испании.

Наступает решающая неделя для будущего испанского футбола. Правительство Испании подвергает футбол страны последствиям, от которых уже пострадали другие федерации. Приводится в пример россия, которая потеряла шанс принимать Евро-2028, а ее клубы отстранены от европейских соревнований, когда ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение после вторжения рф в Украину.