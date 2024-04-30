Звездный одноклубник Лунина рассказал, что до 15 лет мочился в постели

Звездный защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, какую проблему имел в детстве.

«Я мочился в постели до 15 лет. Это действительно так, здесь ничего такого нет, но иногда все же мне было стыдно. Это жизнь, что я мог сделать? Как я преодолел эту проблему? Я просто перестал пить воду после 20:00 и до сих пор это делаю», – признался Рюдигер.

Антонио Рюдигер провел в этом сезоне за «Реал» 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Рюдигер рассказал, что уничтожит Мбаппе, если «Реал» и «ПСЖ» сыграют в финале ЛЧ.