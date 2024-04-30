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  4. Звездный одноклубник Лунина рассказал, что до 15 лет мочился в постели
Испания
30 апреля 2024, 19:45 |
2065
3

Звездный одноклубник Лунина рассказал, что до 15 лет мочился в постели

Антонио Рюдигер рассказал о детской проблеме

30 апреля 2024, 19:45 |
2065
3
Звездный одноклубник Лунина рассказал, что до 15 лет мочился в постели
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Звездный защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, какую проблему имел в детстве.

«Я мочился в постели до 15 лет. Это действительно так, здесь ничего такого нет, но иногда все же мне было стыдно. Это жизнь, что я мог сделать? Как я преодолел эту проблему? Я просто перестал пить воду после 20:00 и до сих пор это делаю», – признался Рюдигер.

Антонио Рюдигер провел в этом сезоне за «Реал» 41 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Рюдигер рассказал, что уничтожит Мбаппе, если «Реал» и «ПСЖ» сыграют в финале ЛЧ.

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Антонио Рюдигер Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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Павло
Це чудово. Якщо у фіналі з ПСЖ не вдасться зупинити Мбаппе - зможе на нього посцяти  
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-1
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Ron Noiill
Тфу бл, я вже подумав що реал купив мудріка чи сундукова, а тут лише рюдігер.
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-2
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