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  4. РЮДИГЕР: «Если буду играть против Мбаппе в финале ЛЧ – я его уничтожу»
Лига чемпионов
30 апреля 2024, 18:46 |
692
1

РЮДИГЕР: «Если буду играть против Мбаппе в финале ЛЧ – я его уничтожу»

Лидер «Реала» отреагировал на возможный финал против «ПСЖ» с Килианом

30 апреля 2024, 18:46 |
692
1
РЮДИГЕР: «Если буду играть против Мбаппе в финале ЛЧ – я его уничтожу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

Звездный защитник «Реала» Антонио Рюдигер отреагировал на возможный финал Лиги чемпионов против «ПСЖ», за который играет французский нападающий Килиан Мбаппе.

«Если мы сыграем против Мбаппе в финале Лиги чемпионов – мы его победим. Если Килиан попытается пройти мимо меня или обыграть – я его уничтожу. Хорошо ли что он перейдет в «Реал»? А он уже перешел? Пока это не официально, но за «Реал» всегда играют лучшие», – отметил Рюдигер.

В полуфинальных матчах ЛЧ «Реал» сыграет против «Баварии», а «ПСЖ» против «Боруссии Дортмунд».

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».

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Антонио Рюдигер Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ Лига чемпионов
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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Fuz1982z
та ти до фіналу не дойдеш
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