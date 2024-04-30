РЮДИГЕР: «Если буду играть против Мбаппе в финале ЛЧ – я его уничтожу»
Лидер «Реала» отреагировал на возможный финал против «ПСЖ» с Килианом
Звездный защитник «Реала» Антонио Рюдигер отреагировал на возможный финал Лиги чемпионов против «ПСЖ», за который играет французский нападающий Килиан Мбаппе.
«Если мы сыграем против Мбаппе в финале Лиги чемпионов – мы его победим. Если Килиан попытается пройти мимо меня или обыграть – я его уничтожу. Хорошо ли что он перейдет в «Реал»? А он уже перешел? Пока это не официально, но за «Реал» всегда играют лучшие», – отметил Рюдигер.
В полуфинальных матчах ЛЧ «Реал» сыграет против «Баварии», а «ПСЖ» против «Боруссии Дортмунд».
Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем решении покинуть команду в конце сезона 2023/24. Игрока ждут в «Реале».
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