Тренер сборной Бельгии рассказал, сыграет ли Куртуа на Евро-2024
Бельгийский вратарь не примет участие в турнире
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Ожидается, что вратарь впервые выйдет на поле в матче Ла Лиги с «Кадисом» 4 мая.
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, стоит ли ожидать появления Куртуа на поле за национальную команду на Евро-2024.
«На эту тему все уже сказано. Мы сейчас ориентируемся на футболистов, которые находятся в хорошей форме», – сказал Тедеско.
Ранее Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи.
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