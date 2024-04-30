Тренер сборной Бельгии рассказал, сыграет ли Куртуа на Евро-2024

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Ожидается, что вратарь впервые выйдет на поле в матче Ла Лиги с «Кадисом» 4 мая.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, стоит ли ожидать появления Куртуа на поле за национальную команду на Евро-2024.

«На эту тему все уже сказано. Мы сейчас ориентируемся на футболистов, которые находятся в хорошей форме», – сказал Тедеско.

Ранее Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи.