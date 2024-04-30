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  4. Тренер сборной Бельгии рассказал, сыграет ли Куртуа на Евро-2024
Чемпионат Европы
30 апреля 2024, 21:54 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:19
975
0

Тренер сборной Бельгии рассказал, сыграет ли Куртуа на Евро-2024

Бельгийский вратарь не примет участие в турнире

30 апреля 2024, 21:54 | Обновлено 30 апреля 2024, 22:19
975
0
Тренер сборной Бельгии рассказал, сыграет ли Куртуа на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти анонсировал возвращение в строй голкипера Тибо Куртуа, еще не игравшего в этом сезоне из-за травмы. Ожидается, что вратарь впервые выйдет на поле в матче Ла Лиги с «Кадисом» 4 мая.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, стоит ли ожидать появления Куртуа на поле за национальную команду на Евро-2024.

«На эту тему все уже сказано. Мы сейчас ориентируемся на футболистов, которые находятся в хорошей форме», – сказал Тедеско.

Ранее Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Доменико Тедеско
Дмитро Олійник Источник: BBC
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