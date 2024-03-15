ФОТО. Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи
Голкипер не играет за национальную команду с лета 2023 года и пропустит Евро-2024
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа резко отреагировал на слова главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско на пресс-конференции.
Накануне стало известно, что Тедеско продлил контракт с бельгийской федерацией до 2026 года. Во время общения с журналистами тренеру пришлось ответить на вопрос и об отсутствии Куртуа.
Летом 2023 года Куртуа самовольно покинул расположение сборной Бельгии. Отмечалось, что недовольство вратаря вызвало то, что Тедеско сделал капитаном не его, а Ромелу Лукаку. Впоследствии Куртуа объяснил, что причиной его демарша стал «недостаток признания». В декабре голкипер заявил, что не сыграет на Евро-2024.
На пресс-конференции Тедеско заявил, что по ситуации с Куртуа «новой информации нет».
«Я перепробовал все. Абсолютно все», — сказал тренер, объясняя взаимоотношения с Куртуа.
Куртуа отреагировал тремя эмодзи «лжец» под видео с этим ответом Тедеско.
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