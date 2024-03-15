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  4. ФОТО. Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи
Бельгия
15 марта 2024, 13:37 | Обновлено 15 марта 2024, 13:38
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ФОТО. Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи

Голкипер не играет за национальную команду с лета 2023 года и пропустит Евро-2024

15 марта 2024, 13:37 | Обновлено 15 марта 2024, 13:38
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ФОТО. Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа резко отреагировал на слова главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско на пресс-конференции.

Накануне стало известно, что Тедеско продлил контракт с бельгийской федерацией до 2026 года. Во время общения с журналистами тренеру пришлось ответить на вопрос и об отсутствии Куртуа.

Летом 2023 года Куртуа самовольно покинул расположение сборной Бельгии. Отмечалось, что недовольство вратаря вызвало то, что Тедеско сделал капитаном не его, а Ромелу Лукаку. Впоследствии Куртуа объяснил, что причиной его демарша стал «недостаток признания». В декабре голкипер заявил, что не сыграет на Евро-2024.

На пресс-конференции Тедеско заявил, что по ситуации с Куртуа «новой информации нет».

«Я перепробовал все. Абсолютно все», — сказал тренер, объясняя взаимоотношения с Куртуа.

Куртуа отреагировал тремя эмодзи «лжец» под видео с этим ответом Тедеско.

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Тибо Куртуа Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу
Источник The Sun
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Anna.
Ще б з Анчелотті посварився)))
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+3
Boodya
Не спробував зробити його капітаном, тому й "брехун".
Бл. цирк😂
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+2
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