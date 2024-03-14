Потенциальный соперник Украины на Евро-2024 продлил контракт с тренером

Федерация футбола Бельгии продлила контракт с главным тренером национальной сборной Доменико Тедеско.

Как сообщает официальный сайт федерации, новый контракт рассчитан до лета 2026 года, а предыдущее соглашение завершалось после Евро-2024.

Добавим, что Тедеско возглавил «красных дьяволов» в феврале 2023-го. Под его руководством сборная Бельгии, занимающая четвертое место в рейтинге ФИФА, выиграла отборочную группу Евро-2024. В финальном турнире бельгийцы сыграют в квартете с Румынией, Словакией и победителем плей-офф, где выступит и сборная Украины (Босния и Герцеговина – Украина/Исландия – Израиль).