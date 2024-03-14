Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потенциальный соперник Украины на Евро-2024 продлил контракт с тренером
Бельгия
14 марта 2024, 13:30 | Обновлено 14 марта 2024, 13:52
248
1

Потенциальный соперник Украины на Евро-2024 продлил контракт с тренером

Доменико Тедеско будет руководить сборной Бельгии до 2026 года

14 марта 2024, 13:30 | Обновлено 14 марта 2024, 13:52
248
1
Потенциальный соперник Украины на Евро-2024 продлил контракт с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Федерация футбола Бельгии продлила контракт с главным тренером национальной сборной Доменико Тедеско.

Как сообщает официальный сайт федерации, новый контракт рассчитан до лета 2026 года, а предыдущее соглашение завершалось после Евро-2024.

Добавим, что Тедеско возглавил «красных дьяволов» в феврале 2023-го. Под его руководством сборная Бельгии, занимающая четвертое место в рейтинге ФИФА, выиграла отборочную группу Евро-2024. В финальном турнире бельгийцы сыграют в квартете с Румынией, Словакией и победителем плей-офф, где выступит и сборная Украины (Босния и Герцеговина – Украина/Исландия – Израиль).

По теме:
Ребров вызвал шесть игроков молодежки на помощь национальной сборной
Экс-агент Роналду встретился с Пересом и поговорил о Лунине. Что решили?
Манчестер Сити продлит контракт со своим одним из самых дорогих игроков
Доменико Тедеско сборная Бельгии по футболу Евро-2024 продление контракта
Источник Федерация футбола Бельгии
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2024, 22:15 10
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс
Обидчица Свитолиной и Цуренко сенсационно обыграла Соболенко в Индиан-Уэллс

Эмма Наварро продолжает удивлять, американка вышла в четвертьфинал крупного турнира

Брайтон – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 14 марта 2024, 12:53 1
Брайтон – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Брайтон – Рома. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 14 марта в 22:00 по Киеву

Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Теннис | 14.03.2024, 06:25
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17
Футбол | 13.03.2024, 16:05
Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17
Что нужно знать о сборной Украины, вышедшей на Евро U-17
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Футбол | 13.03.2024, 18:41
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ объявила о контрольном матче сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Пожалуйста не пишите чушь о потенциальном сопернике Украины, есть Босния для начала.
Что за тренд дебильный превозносить до небес.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим
ВИДЕО. Реакция на гол Мудрика, Лунин определился с будущим
12.03.2024, 16:29
Футбол
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
Творят историю. Аль-Хиляль без Неймара установил новый мировой рекорд
13.03.2024, 07:02 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
14.03.2024, 03:25 5
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
Леннокс Льюис рассказал, почему не состоялся реванш с Виталием Кличко
12.03.2024, 10:48 14
Бокс
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла главных конкуренток
12.03.2024, 21:28
Хоккей
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
Костюк обыграла Павлюченкову и впервые вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллс
12.03.2024, 23:28 26
Теннис
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
Арсенал по пенальти прошел Порту. Зинченко отыграл пятнадцать минут
13.03.2024, 00:53 20
Футбол
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
Решающий матч отбора ЧЕ Украина U17 – Словакия U17 прерван. Что случилось?
12.03.2024, 16:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем