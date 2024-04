Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 15) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 3-м раунде престижных соревнований в столице Испании американка в трех сетах выиграла у Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 73).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Даниэль Коллинс (США) [13] – Жаклин Кристиан (Румыния) – 3:6, 6:4, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Винстрик Коллинс составляет 15 матчей. До старта турнира в Мадриде Даниэль выиграла титулы на кортах Индиан-Уэллса и Чарльстона.

В третьем гейме 2-го сета американка красиво поставила на место фаната, который что-то выкрикивал теннисистке:

«Выйди сюда и сыграй. И сделай то, что я делаю, окей? Имей хоть немного уважения», – сказала Коллинс.

В 1/8 финала Мадрида Коллинс сыграет либо против Робин Монтгомери, либо против Арины Соболенко.

