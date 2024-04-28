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  4. Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
WTA
28 апреля 2024, 21:25 |
1587
1

Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната

Даниэль обыграла Жаклин Кристиан в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

28 апреля 2024, 21:25 |
1587
1
Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 15) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 3-м раунде престижных соревнований в столице Испании американка в трех сетах выиграла у Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 73).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Даниэль Коллинс (США) [13] – Жаклин Кристиан (Румыния) – 3:6, 6:4, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Винстрик Коллинс составляет 15 матчей. До старта турнира в Мадриде Даниэль выиграла титулы на кортах Индиан-Уэллса и Чарльстона.

В третьем гейме 2-го сета американка красиво поставила на место фаната, который что-то выкрикивал теннисистке:

«Выйди сюда и сыграй. И сделай то, что я делаю, окей? Имей хоть немного уважения», – сказала Коллинс.

В 1/8 финала Мадрида Коллинс сыграет либо против Робин Монтгомери, либо против Арины Соболенко.

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Даниэль Коллинс Жаклин Кристиан WTA Мадрид фанаты болельщики видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Login_loginchuck
Жесть, не верил что выиграет след матч после сербки на этих гавнокортах. След соперница по идее сабабегемотенко, но не факт. Но если так, тут уже верить в непроход Даниель очень оправдано
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