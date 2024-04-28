Невероятная Коллинс выиграла 15-й матч подряд и красиво заткнула фаната
Даниэль обыграла Жаклин Кристиан в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 15) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В 3-м раунде престижных соревнований в столице Испании американка в трех сетах выиграла у Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 73).
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала
Даниэль Коллинс (США) [13] – Жаклин Кристиан (Румыния) – 3:6, 6:4, 6:1
Это была первая встреча соперниц.
Винстрик Коллинс составляет 15 матчей. До старта турнира в Мадриде Даниэль выиграла титулы на кортах Индиан-Уэллса и Чарльстона.
В третьем гейме 2-го сета американка красиво поставила на место фаната, который что-то выкрикивал теннисистке:
«Выйди сюда и сыграй. И сделай то, что я делаю, окей? Имей хоть немного уважения», – сказала Коллинс.
В 1/8 финала Мадрида Коллинс сыграет либо против Робин Монтгомери, либо против Арины Соболенко.
Danielle Collins claps back at someone in the crowd.— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 28, 2024
“You come out and you play. Come out here and do what I do, okay? Have a little more respect.”
Respect the athletes. pic.twitter.com/jNxg9HOG4b
DANIMAL MODE 😤— wta (@WTA) April 28, 2024
Danielle Collins battles into the next round after defeating Cristian in a three set epic 3-6, 6-4, 6-1. #MMOPEN pic.twitter.com/up6BSCl9A3
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