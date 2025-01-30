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Бельгия
30 января 2025, 20:05 | Обновлено 30 января 2025, 20:06
349
0

Наинголан впервые прокомментировал свой арест после кокаинового скандала

Игрока отпустили из тюрьмы, но пока еще продолжается следствие

30 января 2025, 20:05 | Обновлено 30 января 2025, 20:06
349
0
Наинголан впервые прокомментировал свой арест после кокаинового скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Раджа Наингголан

36-летний бельгийский полузащитник «Локерена» Раджа Наингголан прокомментировал свой арест в связи с подозрением в причастности к контрабанде кокаина.

«Вы можете представить, как сложно было пережить последние несколько дней.

Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто меня поддержал. Теплая поддержка моей семьи и друзей, а также лояльность и доверие от клуба «Локерен», его удивительных болельщиков и моих партнеров по команде дают мне силы двигаться вперед.

Теперь, когда я дома, я хочу полностью сосредоточиться на футболе и на восстановлении своего душевного спокойствия», - добавил он.

В прокуратуре отметили, что сейчас продолжается расследование по делу вероятного импорта кокаина из Южной Америки в Бельгию.

Ранее стало известно, что Раджу Наингголана задержала полиция после спецоперации правоохранителей в нескольких городах Бельгии.

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Раджа Наингголан Локерен скандал наркотики полиция арест
Олександр Сільченко Источник: ESPN
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