Наинголан впервые прокомментировал свой арест после кокаинового скандала

36-летний бельгийский полузащитник «Локерена» Раджа Наингголан прокомментировал свой арест в связи с подозрением в причастности к контрабанде кокаина.

«Вы можете представить, как сложно было пережить последние несколько дней.

Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто меня поддержал. Теплая поддержка моей семьи и друзей, а также лояльность и доверие от клуба «Локерен», его удивительных болельщиков и моих партнеров по команде дают мне силы двигаться вперед.

Теперь, когда я дома, я хочу полностью сосредоточиться на футболе и на восстановлении своего душевного спокойствия», - добавил он.

В прокуратуре отметили, что сейчас продолжается расследование по делу вероятного импорта кокаина из Южной Америки в Бельгию.

Ранее стало известно, что Раджу Наингголана задержала полиция после спецоперации правоохранителей в нескольких городах Бельгии.