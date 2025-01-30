Наинголан впервые прокомментировал свой арест после кокаинового скандала
Игрока отпустили из тюрьмы, но пока еще продолжается следствие
36-летний бельгийский полузащитник «Локерена» Раджа Наингголан прокомментировал свой арест в связи с подозрением в причастности к контрабанде кокаина.
«Вы можете представить, как сложно было пережить последние несколько дней.
Хочу от всего сердца поблагодарить всех, кто меня поддержал. Теплая поддержка моей семьи и друзей, а также лояльность и доверие от клуба «Локерен», его удивительных болельщиков и моих партнеров по команде дают мне силы двигаться вперед.
Теперь, когда я дома, я хочу полностью сосредоточиться на футболе и на восстановлении своего душевного спокойствия», - добавил он.
В прокуратуре отметили, что сейчас продолжается расследование по делу вероятного импорта кокаина из Южной Америки в Бельгию.
Ранее стало известно, что Раджу Наингголана задержала полиция после спецоперации правоохранителей в нескольких городах Бельгии.
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