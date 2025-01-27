Экс-игрок сборной Бельгии задержан по подозрению в контрабанде кокаина

36-летний игрок «Локерена» Раджу Наингголан арестован бельгийской полицией по подозрению в контрабанде кокаина.

По информации издания Nieuwsblad.be, во время мероприятий, направленных на выявление наркоконтрабандистов в Антверпене и Брюсселе, было обыскано 30 домов.

Известно, что в одном из автомобилей футболиста полиция, вероятно, нашла доказательства, указывающие на его причастность к импорту кокаина из Южной Америки в Европу.

«Мы подтверждаем, что футболист Раджу Наингголан находится в камере временного содержания. Больше ничего сказать не можем, ведь идет следствие», – говорится в сообщении прокуратуры города Брюссель.

Наингголан уже фигурировал в деле, связанном с наркотиками, в 2016 году, когда выступал в Италии.