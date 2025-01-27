Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Бельгии задержан по подозрению в контрабанде кокаина
Бельгия
27 января 2025, 14:45 | Обновлено 27 января 2025, 14:57
458
0

Экс-игрок сборной Бельгии задержан по подозрению в контрабанде кокаина

Раджа Наингголан находится в следственном изоляторе

27 января 2025, 14:45 | Обновлено 27 января 2025, 14:57
458
0
Экс-игрок сборной Бельгии задержан по подозрению в контрабанде кокаина
Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний игрок «Локерена» Раджу Наингголан арестован бельгийской полицией по подозрению в контрабанде кокаина.

По информации издания Nieuwsblad.be, во время мероприятий, направленных на выявление наркоконтрабандистов в Антверпене и Брюсселе, было обыскано 30 домов.

Известно, что в одном из автомобилей футболиста полиция, вероятно, нашла доказательства, указывающие на его причастность к импорту кокаина из Южной Америки в Европу.

«Мы подтверждаем, что футболист Раджу Наингголан находится в камере временного содержания. Больше ничего сказать не можем, ведь идет следствие», – говорится в сообщении прокуратуры города Брюссель.

Наингголан уже фигурировал в деле, связанном с наркотиками, в 2016 году, когда выступал в Италии.

По теме:
ФОТО. Как живут Ангелина и Илья Забарные. Жизнь мечты в Великобритании
ДЕВУШКА ДНЯ. Эшлин Кастро – секс-бомба, покорившая Беллингема
ВИДЕО. Звезда мадридского Реала впечатлил своей скромностью. Топ
Раджа Наингголан арест полиция наркотики скандал lifestyle
Олександр Сільченко Источник: Het Nieuwsblad
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Футбол | 26 января 2025, 18:11 9
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо

Артем доволен вектором развития киевского клуба

Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Футбол | 27 января 2025, 10:38 8
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова

Кирилл Круторогов считает, что «Челси» больше не захочет подписывать украинцев

Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Бокс | 27.01.2025, 08:56
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Тренер Фьюри: «Бой с Усиком? Он уже дрался с ним и просто упал, сдался»
Рекордный контракт Холанда с МС: что это значит для звездного норвежца
Футбол | 27.01.2025, 14:03
Рекордный контракт Холанда с МС: что это значит для звездного норвежца
Рекордный контракт Холанда с МС: что это значит для звездного норвежца
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27.01.2025, 00:31
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
28 место из 36. Сколько призовых Шахтер уже заработал в этой Лиге чемпионов
25.01.2025, 14:09 9
Футбол
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
27.01.2025, 00:55 4
Бокс
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 34
Теннис
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 32
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 3
Футбол
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
Назван самый жесткий боксер в истории. Майк Тайсон – пятый. Кто лидер?
27.01.2025, 01:50 1
Бокс
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем