Другие новости30 января 2025, 19:24 | Обновлено 30 января 2025, 20:34
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ФОТО. «Украинская легенда»! Визит Андрея Шевченко в Реал Мадрид
Увиделся с Анчелотти и Луниным
30 января 2025, 19:24 | Обновлено 30 января 2025, 20:34
2050
3
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко побывал на базе мадридского «Реала».
Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба:
«Андрей Шевченко посетил команду в «Real Madrid City».
Украинская легенда наблюдал за тренировкой команды и провел время с Анчелотти и игроками накануне матча команды проти «Эспаньола», – информирует пресс-служба мадридского клуба.
Также официальный сайт опубликовал несколько фото, на которых Шевченко общается с Анчелотти, и Луниным.
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