ФОТО. «Украинская легенда»! Визит Андрея Шевченко в Реал Мадрид

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко побывал на базе мадридского «Реала».

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба:

«Андрей Шевченко посетил команду в «Real Madrid City».

Украинская легенда наблюдал за тренировкой команды и провел время с Анчелотти и игроками накануне матча команды проти «Эспаньола», – информирует пресс-служба мадридского клуба.

Также официальный сайт опубликовал несколько фото, на которых Шевченко общается с Анчелотти, и Луниным.