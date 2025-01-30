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30 января 2025, 19:24 | Обновлено 30 января 2025, 20:34
2050
3

ФОТО. «Украинская легенда»! Визит Андрея Шевченко в Реал Мадрид

Увиделся с Анчелотти и Луниным

30 января 2025, 19:24 | Обновлено 30 января 2025, 20:34
2050
3
ФОТО. «Украинская легенда»! Визит Андрея Шевченко в Реал Мадрид
ФК Реал Мадрид. Андрей Шевченко и Карло Анчелотти

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко побывал на базе мадридского «Реала».

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба:

«Андрей Шевченко посетил команду в «Real Madrid City».

Украинская легенда наблюдал за тренировкой команды и провел время с Анчелотти и игроками накануне матча команды проти «Эспаньола», – информирует пресс-служба мадридского клуба.

Также официальный сайт опубликовал несколько фото, на которых Шевченко общается с Анчелотти, и Луниным.

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фото Андрей Шевченко Реал Мадрид Карло Анчелотти Андрей Лунин Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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Комментарии 3
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andre_lui
Класні фото! Можна коментувати...Перше "Карло, ну як ти міг? Не згадав про мене. Не повірив своїм очам, коли зачитував перелік з 5 кращих форвардів, що грали під твоїм керівництвом. Забув як ми ЛЧ в 2003 брали?" -"Знаєш Андрію, просто ще не забув як в 2005 р. ми зіграли у фіналі ЛЧ"...Друге фото: К.Анчелотті: "Знаєш, Андрію, ось у наступному сезоні точно, як і обіцяв, Лунін буде грати в основному складі..."
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+2
Lulinnha
Шева лично проверил комфорт лавки запасных для Лунина. 
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0
mini.f
По всей вероятности ездил уговаривать Анчелотти возглавить сборную Украины....               А Лунин у них переводчиком был, 100%...
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0
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