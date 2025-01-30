Саудовская Аравия30 января 2025, 19:46 |
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ВИДЕО. После шикарной подачи. Роналду забил 921-й гол в карьере
Криштиану Роналду отметитлся очередным забитым мячом
30 января 2025, 19:46 |
657
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Во вторник, 21 января, проходит матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Насром».
Игру принимает Король Абдула Спортс Сити в Бурайде.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 35-й минуте Криштиану Роналду открыл счет в матче, забив после подачи со штрафного.
❗️ ВИДЕО. После шикарной подачи. Роналду забил 921-й гол в карьере
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