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  4. ВИДЕО. После шикарной подачи. Роналду забил 921-й гол в карьере
Саудовская Аравия
30 января 2025, 19:46 |
657
0

ВИДЕО. После шикарной подачи. Роналду забил 921-й гол в карьере

Криштиану Роналду отметитлся очередным забитым мячом

30 января 2025, 19:46 |
657
0
ВИДЕО. После шикарной подачи. Роналду забил 921-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Во вторник, 21 января, проходит матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Насром».

Игру принимает Король Абдула Спортс Сити в Бурайде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 35-й минуте Криштиану Роналду открыл счет в матче, забив после подачи со штрафного.

❗️ ВИДЕО. После шикарной подачи. Роналду забил 921-й гол в карьере

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Криштиану Роналду Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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