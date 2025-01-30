Во вторник, 21 января, проходит матч 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Насром».

Игру принимает Король Абдула Спортс Сити в Бурайде.

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На 35-й минуте Криштиану Роналду открыл счет в матче, забив после подачи со штрафного.

❗️ ВИДЕО. После шикарной подачи. Роналду забил 921-й гол в карьере