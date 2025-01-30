Гол плюс ассист от Роналду. Аль-Наср на выезде одолел Аль-Раед

В четверг, 30 января, проходил матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Насром».

Игру принимал Король Абдула Спортс Сити в Бурайде.

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Гости добыли победу со счетом 2:1 благодаря голу и ассисту от Криштиану Роналду. Сегодняшний забитый мяч стал 921-м в карьере легендарного португальца.

Чемпионат Саудовской Аравии. 18-й тур

Аль-Раед – Аль-Наср – 1:2

Голы: Сааюд, 76 – Роналду, 35, Буфал, 47

Предупреждения: Абеид, 45+2, Аль-Раех, 45+4, Сааюд, 90+5 – Ангело, 2, Брозович, 44, Аль-Гханнам, 69, Бенто, 86, Аль-Сулаихим, 87

Фото матча: