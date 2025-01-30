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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Раед
30.01.2025 19:00 – FT 1 : 2
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
30 января 2025, 21:08 |
503
1

Гол плюс ассист от Роналду. Аль-Наср на выезде одолел Аль-Раед

Голевые действия легендарного португальца помогли его команде победить

30 января 2025, 21:08 |
503
1
Гол плюс ассист от Роналду. Аль-Наср на выезде одолел Аль-Раед
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В четверг, 30 января, проходил матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Раедом» и «Аль-Насром».

Игру принимал Король Абдула Спортс Сити в Бурайде.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 2:1 благодаря голу и ассисту от Криштиану Роналду. Сегодняшний забитый мяч стал 921-м в карьере легендарного португальца.

Чемпионат Саудовской Аравии. 18-й тур

Аль-Раед – Аль-Наср – 1:2

Голы: Сааюд, 76 – Роналду, 35, Буфал, 47

Предупреждения: Абеид, 45+2, Аль-Раех, 45+4, Сааюд, 90+5 – Ангело, 2, Брозович, 44, Аль-Гханнам, 69, Бенто, 86, Аль-Сулаихим, 87

Фото матча:

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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Раед чемпионат Саудовской Аравии по футболу Криштиану Роналду
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Mark4854590
Роналду продовжує клепати голи. Мабуть хоче дійти до 1000. І я не здивуюсь, якщо ця позначка йому підкориться
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