Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дефицит голов. Ювентус повторил свой антирекорд по результативности в ЛЧ
Лига чемпионов
30 января 2025, 19:32 |
212
0

Дефицит голов. Ювентус повторил свой антирекорд по результативности в ЛЧ

«Старая сеньора» провалила матч против «Бенфики»

30 января 2025, 19:32 |
212
0
Дефицит голов. Ювентус повторил свой антирекорд по результативности в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертый раз в этой кампании Лиги чемпионов «Ювентус» не смог отличиться забитым мячом. Это третий подобный случай в истории клуба.

29 января состоялся матч 8-го тура ЛЧ между «Ювентусом» и «Бенфикой». Поединок завершился победой гостей (2:0).

«Старая сеньора» повторила антирекорд сезонов 2003/04 и 2014/15, когда за один розыгрыш еврокубка команда в четырех матчах не смогла поразить ворота соперника.

В этом сезоне итальянский клуб расположился на 20-м месте в турнирной таблице ЛЧ (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения) и продолжит борьбу в 1/16 финала.

По теме:
Мартинес – второй лучший бомбардир Интера в истории Лиги чемпионов
Манчестер Сити имеет третью самую длинную домашнюю серию без поражений в ЛЧ
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ювентус Бенфика Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Футбол | 30 января 2025, 07:50 26
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА

Киевляне попрощались с голкипером сборной Украины

Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»
Футбол | 30 января 2025, 18:11 0
Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»
Тибо КУРТУА: «Сыграть против Украины? Посмотрим, что решит тренер»

У вратаря был конфликт с прошлым тренером

Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Футбол | 30.01.2025, 06:23
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
Бокс | 29.01.2025, 19:11
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
БЕРИНЧИК: «Он отказался со мной драться. Предлагали хорошие деньги»
Динамо – РФШ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 30.01.2025, 11:55
Динамо – РФШ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – РФШ. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
«Посмотрите на Усика». Чемпион мира собирается дебютировать в хевивейте
30.01.2025, 11:52
Бокс
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
29.01.2025, 06:23
Другие виды
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
30.01.2025, 06:47 15
Футбол
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
Гарет ДЭВИС: «Джошуа и Фьюри все. Теперь на первый план выходят...»
28.01.2025, 17:10 2
Бокс
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 219
Футбол
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
Это неожиданно. Известны детали трансфера легенды Шахтера и сборной Украины
29.01.2025, 20:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем