Дефицит голов. Ювентус повторил свой антирекорд по результативности в ЛЧ

В четвертый раз в этой кампании Лиги чемпионов «Ювентус» не смог отличиться забитым мячом. Это третий подобный случай в истории клуба.

29 января состоялся матч 8-го тура ЛЧ между «Ювентусом» и «Бенфикой». Поединок завершился победой гостей (2:0).

«Старая сеньора» повторила антирекорд сезонов 2003/04 и 2014/15, когда за один розыгрыш еврокубка команда в четырех матчах не смогла поразить ворота соперника.

В этом сезоне итальянский клуб расположился на 20-м месте в турнирной таблице ЛЧ (3 победы, 3 ничьи, 2 поражения) и продолжит борьбу в 1/16 финала.

