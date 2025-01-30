ВИДЕО. О Зубкове и адаптации. Сикан дал первое интервью после трансфера

23-летний украинский форвард Даниил Сикан пообщался с турецкими журналистами после перехода в «Трабзонспор».

Представителей СМИ интересовало, как у игрока проходит процесс адаптации в новом клубе. Также журналисты не обошли вопрос об Александре Зубкове, который в ближайшее время может присоединиться к турецкой команде.

«Относительно Зубкова, у меня нет никакой информации. Но я уверен, что клубы договорятся, и он перейдет в «Трабзонспор»», – сказал Сикан.

Также не обошел Сикан стороной и свою игру в «Шахтере».

«В «Шахтере» я провел очень важный период. В этом клубе я развился не только как игрок, но и как человек. В этой команде я много работал и забил немало голов. Мы выиграли много титулов, и поэтому я знаю, что такое побеждать и откуда брать энергию», – добавил форвард.