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  4. ВИДЕО. О Зубкове и адаптации. Сикан дал первое интервью после трансфера
Турция
30 января 2025, 19:35 |
1285
1

ВИДЕО. О Зубкове и адаптации. Сикан дал первое интервью после трансфера

Украинец готовится выиграть с «Трабзонспором» много матчей

30 января 2025, 19:35 |
1285
1
ВИДЕО. О Зубкове и адаптации. Сикан дал первое интервью после трансфера
Transfermrkt. Даниил Сикан

23-летний украинский форвард Даниил Сикан пообщался с турецкими журналистами после перехода в «Трабзонспор».

Представителей СМИ интересовало, как у игрока проходит процесс адаптации в новом клубе. Также журналисты не обошли вопрос об Александре Зубкове, который в ближайшее время может присоединиться к турецкой команде.

«Относительно Зубкова, у меня нет никакой информации. Но я уверен, что клубы договорятся, и он перейдет в «Трабзонспор»», – сказал Сикан.

Также не обошел Сикан стороной и свою игру в «Шахтере».

«В «Шахтере» я провел очень важный период. В этом клубе я развился не только как игрок, но и как человек. В этой команде я много работал и забил немало голов. Мы выиграли много титулов, и поэтому я знаю, что такое побеждать и откуда брать энергию», – добавил форвард.

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Даниил Сикан Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Шахтер Донецк Александр Зубков трансферы трансферы УПЛ
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Pavel_i_CO
Це те інтерв'ю, де цей вухастий сам себе ху..ом обізвав?)
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