Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Винисиус. Суперзвезда Реала может перебраться в Саудовскую Аравию
Испания
30 января 2025, 19:22 |
953
0

Не Винисиус. Суперзвезда Реала может перебраться в Саудовскую Аравию

Родриго Гоес привлекает внимание «Аль-Хиляля»

30 января 2025, 19:22 |
953
0
Не Винисиус. Суперзвезда Реала может перебраться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго Гоес

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может стать игроком «Аль-Хиляля», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летнему футболисту было предложено стать ключевой фигурой проекта саудовского клуба. Стоит отметить, что ключевой целью все еще остается Мохамед Салах, но клуб все равно ищет другие варианты на случай неудачи в подписании египтянина. В «Аль-Хиляле» ищут замену Неймару, перешедшему в «Сантос».

В «Реале» не исключают возможный трансфер игрока.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» получил 100-миллионное предложение по суперзвезде.

По теме:
Почти 100 млн. Клуб Роналду хочет переманить топ-вингера АПЛ
Миллиард евро. Флорентино Перес отказывается продавать суперзвезду Реала
Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Родриго Гоес Реал Мадрид Аль-Хиляль трансферы трансферы Ла Лиги Неймар Сантос Мохамед Салах
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 29 января 2025, 20:10 267
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Делай, что должен, и будь, что будет

Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Футбол | 30 января 2025, 16:40 22
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ

Шахтер попрощался с еврокубками поражением от дортмундской Боруссии

Чемпион Европы Мората покидает Милан ради турецкого гранда
Футбол | 30.01.2025, 18:29
Чемпион Европы Мората покидает Милан ради турецкого гранда
Чемпион Европы Мората покидает Милан ради турецкого гранда
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Футбол | 30.01.2025, 08:25
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
Бокс | 30.01.2025, 12:48
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
28.01.2025, 21:41 2
Футбол
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
Холифилд рассказал, к какой ошибке очень близок Усик
29.01.2025, 07:50 7
Бокс
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
Прощай, Арсенал? Зинченко принял важное решение относительно будущего
28.01.2025, 23:20 2
Футбол
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
29.01.2025, 06:23
Другие виды
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
29.01.2025, 16:48 10
Футбол
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 26
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
Ни центом меньше. Реал назвал космическую сумму трансфера звезды в ПСЖ
28.01.2025, 20:17 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем