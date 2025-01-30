Не Винисиус. Суперзвезда Реала может перебраться в Саудовскую Аравию
Родриго Гоес привлекает внимание «Аль-Хиляля»
Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может стать игроком «Аль-Хиляля», сообщает Fichajes.
По информации источника, 23-летнему футболисту было предложено стать ключевой фигурой проекта саудовского клуба. Стоит отметить, что ключевой целью все еще остается Мохамед Салах, но клуб все равно ищет другие варианты на случай неудачи в подписании египтянина. В «Аль-Хиляле» ищут замену Неймару, перешедшему в «Сантос».
В «Реале» не исключают возможный трансфер игрока.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» получил 100-миллионное предложение по суперзвезде.
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