Не Винисиус. Суперзвезда Реала может перебраться в Саудовскую Аравию

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго может стать игроком «Аль-Хиляля», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летнему футболисту было предложено стать ключевой фигурой проекта саудовского клуба. Стоит отметить, что ключевой целью все еще остается Мохамед Салах, но клуб все равно ищет другие варианты на случай неудачи в подписании египтянина. В «Аль-Хиляле» ищут замену Неймару, перешедшему в «Сантос».

В «Реале» не исключают возможный трансфер игрока.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» получил 100-миллионное предложение по суперзвезде.