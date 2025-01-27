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  4. «Время для перемен». Болельщики Тоттенхэма обратились к руководству клуба
Англия
27 января 2025, 16:15 |
245
1

«Время для перемен». Болельщики Тоттенхэма обратились к руководству клуба

Фанаты «Тоттенхэма» вывесили баннер на матче АПЛ

27 января 2025, 16:15 |
245
1
«Время для перемен». Болельщики Тоттенхэма обратились к руководству клуба
Фото из соцсети Х

У болельщиков «Тоттенхэма» лопнуло терпение. Клуб продолжительное время остается без трофеев. Не помогает ни смена тренеров, ни финансовые вливания в клуб.

На матче 23-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Лестер» болельщики хозяев вывесили баннер. Текст послания адресован руководству клуба: «24 года, 16 тренеров, 1 трофей. Время перемен».

С 2001 года президентом клуба является Даниэль Леви. За время его руководства «Тоттенхэм» выиграл всего один трофей – Кубок Английской футбольной лиги в 2008 году.

Матч с «Лестером» закончился поражением «Тоттенхэма» со счетом 1:2. В турнирной таблице клуб идет на 15-м месте. «Тоттенхэм» поиграл четыре последних матча в АПЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» не собирается в отставку.

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Тоттенхэм Лестер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Тоттенхэм - Лестер
Сергій Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Gargantua81
при всех кадровых проблемах Тотнема, но в последних матчах чувствуется эмоциональная угнетенность.
команда психологически загнана и видимо нужны кадровые решения.
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