«Время для перемен». Болельщики Тоттенхэма обратились к руководству клуба

У болельщиков «Тоттенхэма» лопнуло терпение. Клуб продолжительное время остается без трофеев. Не помогает ни смена тренеров, ни финансовые вливания в клуб.

На матче 23-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Лестер» болельщики хозяев вывесили баннер. Текст послания адресован руководству клуба: «24 года, 16 тренеров, 1 трофей. Время перемен».

С 2001 года президентом клуба является Даниэль Леви. За время его руководства «Тоттенхэм» выиграл всего один трофей – Кубок Английской футбольной лиги в 2008 году.

Матч с «Лестером» закончился поражением «Тоттенхэма» со счетом 1:2. В турнирной таблице клуб идет на 15-м месте. «Тоттенхэм» поиграл четыре последних матча в АПЛ.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Тоттенхэма» не собирается в отставку.

Spurs Fans unfurled this Banner and sent the message to the Management:



"24 years, 16 managers, 1 trophy. Time for change." pic.twitter.com/k7d4aALVaG