Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП

34-летний английский форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал о деталях ужасного ДТП и планирует ли он возвращаться в футбол.

«Я мало что помню после аварии. Когда приехала полиция, то меня нашли между сиденьями. Я не был на водительском сиденье, и правоохранители объяснили это тем, что, видимо, я в шоковом состоянии пытался выбраться через окно. Поскольку у меня была сломана нога, я не мог передвигаться нормально.

Сейчас я работаю над восстановлением. Я буду играть, и это 100%», – прокомментировал Антонио.

Сейчас известно, что контракт Антонио с «Вест Хэмом» рассчитан до лета.

В декабре 2024 года автомобиль футболиста врезался в дерево. Игрок чудом остался жив и сломал только ногу. Врачи сообщили, что английскому форварду потребуется минимум год для восстановления.