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Англия
18 марта 2025, 05:59 | Обновлено 18 марта 2025, 06:06
144
0

Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП

Майкл Антонио проходит реабилитацию

18 марта 2025, 05:59 | Обновлено 18 марта 2025, 06:06
144
0
Форвард Вест Хэма сообщил, вернется ли на поле после ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний английский форвард «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал о деталях ужасного ДТП и планирует ли он возвращаться в футбол.

«Я мало что помню после аварии. Когда приехала полиция, то меня нашли между сиденьями. Я не был на водительском сиденье, и правоохранители объяснили это тем, что, видимо, я в шоковом состоянии пытался выбраться через окно. Поскольку у меня была сломана нога, я не мог передвигаться нормально.

Сейчас я работаю над восстановлением. Я буду играть, и это 100%», – прокомментировал Антонио.

Сейчас известно, что контракт Антонио с «Вест Хэмом» рассчитан до лета.

В декабре 2024 года автомобиль футболиста врезался в дерево. Игрок чудом остался жив и сломал только ногу. Врачи сообщили, что английскому форварду потребуется минимум год для восстановления.

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Майкл Антонио Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига травма травма ноги ДТП
Александр Сильченко Источник: talkSPORT
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