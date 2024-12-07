Футболист Вест Хэма попал в автокатастрофу. Клуб информацию подтвердил

Нападающий английского «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в автокатастрофу, однако детали дорожно-транспортного происшествия пока не разглашаются.

Заявление клуба: «Вест Хэм может подтвердить, что нападающий Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Мысли и молитвы всех членов клуба сейчас с Майклом, его семьей и друзьями».

Клуб молотобойцев пообещал, что вскоре предоставит дополнительную информацию.

По неофициальным каналам сообщается, что футболист был доставлен в больницу на вертолете после того, как его спортивный автомобиль попал в аварию недалеко от Эппинга.

В соцсетях была распространена фотография полностью разбитого и искореженного Ferrari в лесной местности.

34-летний ямайский нападающий Майкл Антонио в текущем сезоне провел за Вест Хэм 14 матчей АПЛ и забил 1 гол.

ФОТО. Майкл Антонио попал в автокатастрофу