Футболист Вест Хэма попал в автокатастрофу. Клуб информацию подтвердил

Нападающий английского «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в автокатастрофу, однако детали дорожно-транспортного происшествия пока не разглашаются.

Заявление клуба: «Вест Хэм может подтвердить, что нападающий Майкл Антонио сегодня попал в дорожно-транспортное происшествие. Мысли и молитвы всех членов клуба сейчас с Майклом, его семьей и друзьями».

Клуб молотобойцев пообещал, что вскоре предоставит дополнительную информацию.

По неофициальным каналам сообщается, что футболист был доставлен в больницу на вертолете после того, как его спортивный автомобиль попал в аварию недалеко от Эппинга.

В соцсетях была распространена фотография полностью разбитого и искореженного Ferrari в лесной местности.

34-летний ямайский нападающий Майкл Антонио в текущем сезоне провел за Вест Хэм 14 матчей АПЛ и забил 1 гол.

ФОТО. Майкл Антонио попал в автокатастрофу

Club Statement



West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident.



The thoughts and prayers of everyone at the Club are with Michail, his family and friends at this time.



The Club will issue an update in due course. pic.twitter.com/v3ZNyR80fd