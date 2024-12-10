Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 22:43 |
3016
0

Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали

Артем в свое время мог оказаться в «Колосе»

10 декабря 2024, 22:43 |
3016
0
Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Звездный украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в свое время мог перейти в ковалевский «Колос». Эту информацию подтвердил бывший наставник «Колоса» Руслан Костышин.

«Довбик, когда играл в Дании за Мидтьюлланд, был в шаге от перехода в «Колос». Он уже даже билеты купил. Но тогда президент Мидтьюлланда ему позвонил и запретил переходить в наш клуб. Аргументировал он все тем, что репутационно было запрещено переходить в клуб низшей лиги, а «Колос» тогда играл в Первой лиге Украины», – рассказал Костышин.

Ранее сообщалось, что Джакомо Распадори станет конкурентом для Артема Довбика в «Роме».

По теме:
Очистка состава. Три игрока могут покинуть Манчестер Юнайтед зимой
Сенсационные детали контракта. Холанд может покинуть Ман Сити за €100 млн
Еще одна потеря для Месси. Талантливый полузащитник переезжает в Брайтон
Артем Довбик Рома Рим Мидтьюлланд Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы Руслан Костышин
Дмитро Олійник Источник: Брутальный футбол
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал и Милан не отпустили игроков в сборную Украины U-15
Футбол | 10 декабря 2024, 23:28 0
Реал и Милан не отпустили игроков в сборную Украины U-15
Реал и Милан не отпустили игроков в сборную Украины U-15

Наставник «сине-желтых» Дмитрий Михайленко недосчитался двух легионеров

Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Футбол | 10 декабря 2024, 12:40 7
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента
Холанд после неудач Ман Сити решил покинуть клуб. Есть два претендента

На норвежца претендуют «ПСЖ» и «Реал»

«Чемпион в 48 лет». Промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира
Бокс | 10.12.2024, 19:30
«Чемпион в 48 лет». Промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира
«Чемпион в 48 лет». Промоутер Кличко высказался о возвращении Владимира
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Футбол | 10.12.2024, 13:02
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Футбол | 10.12.2024, 13:31
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ингулец – Заря – 1:0. Видео голов и обзор матча (матч прерван)
Ингулец – Заря – 1:0. Видео голов и обзор матча (матч прерван)
08.12.2024, 17:47
Футбол
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 9
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
08.12.2024, 22:09 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
10.12.2024, 10:58 5
Футбол
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
08.12.2024, 20:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем