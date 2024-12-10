Довбик мог перейти в украинский клуб, но ему запретили. Известны детали

Звездный украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик в свое время мог перейти в ковалевский «Колос». Эту информацию подтвердил бывший наставник «Колоса» Руслан Костышин.

«Довбик, когда играл в Дании за Мидтьюлланд, был в шаге от перехода в «Колос». Он уже даже билеты купил. Но тогда президент Мидтьюлланда ему позвонил и запретил переходить в наш клуб. Аргументировал он все тем, что репутационно было запрещено переходить в клуб низшей лиги, а «Колос» тогда играл в Первой лиге Украины», – рассказал Костышин.

Ранее сообщалось, что Джакомо Распадори станет конкурентом для Артема Довбика в «Роме».