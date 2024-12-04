У Довбика появится конкурент. Рома нацелилась на подписание форварда Наполи
Джакомо Распадори может переехать в столицу Италии
Итальянский форвард «Наполи» Джакомо Распадори станет конкурентом для Артема Довбика в «Роме», сообщает Corriere della Sera.
24-летний страйкер неаполитанского клуба не особо заиграл под управлением Антонио Конте и ищет варианты с трансфером Интерес римлян по отношению к итальянцу активен, в клубе хотят найти качественного форварда на подмену Довбику либо же к нему в пару.
В текущем сезоне Джакомо Распадори провел 8 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.
Конкурент Довбика покинет «Рому».
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