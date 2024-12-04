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  4. У Довбика появится конкурент. Рома нацелилась на подписание форварда Наполи
Италия
04 декабря 2024, 15:41 |
1166
2

У Довбика появится конкурент. Рома нацелилась на подписание форварда Наполи

Джакомо Распадори может переехать в столицу Италии

04 декабря 2024, 15:41 |
1166
2
У Довбика появится конкурент. Рома нацелилась на подписание форварда Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Джакомо Распадори

Итальянский форвард «Наполи» Джакомо Распадори станет конкурентом для Артема Довбика в «Роме», сообщает Corriere della Sera.

24-летний страйкер неаполитанского клуба не особо заиграл под управлением Антонио Конте и ищет варианты с трансфером Интерес римлян по отношению к итальянцу активен, в клубе хотят найти качественного форварда на подмену Довбику либо же к нему в пару.

В текущем сезоне Джакомо Распадори провел 8 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.

Конкурент Довбика покинет «Рому».

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Джакомо Распадори Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Серия A
Данііл Киріяка Источник: Corriere della Sera
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Комментарии 2
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Saar
Распадорі дуже класний форвард: швидкий і технічний. Його стиль-абсолютно інший від Довбика. І якщо Рома гратиме: Ель Шаараві, Довбик, Распадорі, а під ними Дібала - це бомба!!!
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