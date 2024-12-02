Италия02 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:44
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Задача упрощается. Рома избавится от конкурента Довбика
Эльдар Шомуродов покинет клуб
02 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:44
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Нападающий сборной Узбекистана и «Ромы» Эльдар Шомуродов может покинуть Рим уже этой зимой, сообщает Roma Press.
Основной причиной является то, что уровень игры узбека не устраивает клуб и вынуждает тренерский штаб использовать Довбика каждую минуту. В Риме хотят найти нового запасного нападающего уже этой зимой.
В текущем сезоне Эльдар Шомуродов провел 10 матчей на клубно уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.
Фабрицио Ромондини прокомментировал игру Довбика.
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