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Италия
02 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:44
257
0

Задача упрощается. Рома избавится от конкурента Довбика

Эльдар Шомуродов покинет клуб

02 декабря 2024, 15:40 | Обновлено 02 декабря 2024, 15:44
257
0
Задача упрощается. Рома избавится от конкурента Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Узбекистана и «Ромы» Эльдар Шомуродов может покинуть Рим уже этой зимой, сообщает Roma Press.

Основной причиной является то, что уровень игры узбека не устраивает клуб и вынуждает тренерский штаб использовать Довбика каждую минуту. В Риме хотят найти нового запасного нападающего уже этой зимой.

В текущем сезоне Эльдар Шомуродов провел 10 матчей на клубно уровне, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

Фабрицио Ромондини прокомментировал игру Довбика.

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Артем Довбик Эльдор Шомуродов Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A
Данііл Киріяка Источник: RomaPress
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