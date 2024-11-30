Экс-игрок Ромы: «Мне не нравится Довбик. Он мог бы играть лучше»

Бывший футболист итальянской «Ромы» Фабрицио Ромондини раскритиковал игру украинского форварда Артема Довбика:

«Мне не нравится Довбик. В последнем матче (с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы – прим.) он столкнулся с командой, которая имеет проблемы с контролем мяча и мог бы этим воспользоваться. Нужно было сделать правильные движения, чтобы забить гол. Артем мог бы сделать свою игру более опасной.

Я вижу, что он выпадает из игры, испытывает постоянные трудности и мало борется. Если за игрока платят такую сумму, он должен приносить пользу команде», – размышляет Фабрицио.

В этом сезоне Артем Довбик провел за «Рому» 17 матчей во всех турнирах и забил 6 мячей. Римский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А – в активе команды 13 баллов.

Ранее украинского футболиста раскритиковал итальянский журналист.