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  4. «Это не его команда». Итальянский журналист разочаровался в Довбике
Лига Европы
29 ноября 2024, 22:10 |
1124
2

«Это не его команда». Итальянский журналист разочаровался в Довбике

П'єро Торрі раскритиковал украинского нападающего

29 ноября 2024, 22:10 |
1124
2
«Это не его команда». Итальянский журналист разочаровался в Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский журналист Пьеро Торри прокомментировал игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Вчера «Роме» удалось показать сильную, хотя и неоднородную команду. Они снова почувствовали себя командой. Но, боюсь, это не команда Довбика. Он – финишер, хищник в штрафной площади, но ему трудно понять, как играть с этой командой.

Кажется, что он всегда немного опаздывает, ему чего-то совсем чуть-чуть не хватает. По-моему, ему также не хватает спортивной злости», — сказал Торри.

В матче с «Тоттенхэмом» Довбик провел на поле все 90 минут. За это время украинец не отметился результативными действиями, однако на 55-й минуте Артем забил гол, который был отменён из-за офсайда.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Артем Довбик Рома Рим Лига Европы Тоттенхэм
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Vovan78
На даний момент, це зовсім не команда. Це просто підбір гравців, які разом бігають по полю. А Довбикові звичайно важко  показувати той рівень гри який був у Жироні, адже ніхто не грає в пас, всі намагаються самотужки щось робити тому, що командні дії це не про нинішню Рому.
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Harun Bakircioğlu
Шквал критики ровно до следующего гола, потом недельку дифирамбы
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