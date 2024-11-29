«Это не его команда». Итальянский журналист разочаровался в Довбике

Итальянский журналист Пьеро Торри прокомментировал игру украинского форварда «Ромы» Артема Довбика в матче Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Вчера «Роме» удалось показать сильную, хотя и неоднородную команду. Они снова почувствовали себя командой. Но, боюсь, это не команда Довбика. Он – финишер, хищник в штрафной площади, но ему трудно понять, как играть с этой командой.

Кажется, что он всегда немного опаздывает, ему чего-то совсем чуть-чуть не хватает. По-моему, ему также не хватает спортивной злости», — сказал Торри.

В матче с «Тоттенхэмом» Довбик провел на поле все 90 минут. За это время украинец не отметился результативными действиями, однако на 55-й минуте Артем забил гол, который был отменён из-за офсайда.