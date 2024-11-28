У Довбика отменили гол и ассист. Рома вырвала ничью у Тоттенхэма на 90+1-й

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Рома.

Поединок прошел на стадионе в Лондоне, Англия. Игра завершилась со счетом 2:2 в пользу шпор.

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Голами за хозяев отличились Сон Хын Мин (пенальти) и Бреннан Джонсон. У гостей в первом тайме мяч оформил Эван Н'Дика, а на 90+1-й ничью вырвал центрбек Матс Хуммельс.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Украинец мог забить и отдать ассист, но судья отменил оба мяча из-за офсайда. Рома также забила и на 22-й, но и тогда судья зафиксировал положение вне игры.

Это был второй матч Ромы под руководство Клаудио Раньери. 24 ноября Раньери дебютировал с поражения от Наполи в Серии А (0:1).

После пяти туров подопечные Ангелоса Постекоглу с 10 очками занимают 9-е место в таблице второго по силе еврокубка. У Ромы 21-я позиция и 6 пунктов.

Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

Тоттенхэм (Англия) – Рома (Италия) – 2:2

Голы: Сон Хын Мин, 5 (пен.), Джонсон, 34 – Н'Дика, 20, Хуммельс, 90+2