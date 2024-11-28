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Лига Европы
Тоттенхэм
28.11.2024 22:00 – FT 2 : 2
Рома
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Лига Европы
28 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:02
884
5

У Довбика отменили гол и ассист. Рома вырвала ничью у Тоттенхэма на 90+1-й

Поединок 5-го тура Лиги Европы завершилась со счетом 2:2, Артем отыграл весь матч

28 ноября 2024, 23:59 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:02
884
5
У Довбика отменили гол и ассист. Рома вырвала ничью у Тоттенхэма на 90+1-й
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября состоялся матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Рома.

Поединок прошел на стадионе в Лондоне, Англия. Игра завершилась со счетом 2:2 в пользу шпор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за хозяев отличились Сон Хын Мин (пенальти) и Бреннан Джонсон. У гостей в первом тайме мяч оформил Эван Н'Дика, а на 90+1-й ничью вырвал центрбек Матс Хуммельс.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут. Украинец мог забить и отдать ассист, но судья отменил оба мяча из-за офсайда. Рома также забила и на 22-й, но и тогда судья зафиксировал положение вне игры.

Это был второй матч Ромы под руководство Клаудио Раньери. 24 ноября Раньери дебютировал с поражения от Наполи в Серии А (0:1).

После пяти туров подопечные Ангелоса Постекоглу с 10 очками занимают 9-е место в таблице второго по силе еврокубка. У Ромы 21-я позиция и 6 пунктов.

Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

Тоттенхэм (Англия) – Рома (Италия) – 2:2

Голы: Сон Хын Мин, 5 (пен.), Джонсон, 34 – Н'Дика, 20, Хуммельс, 90+2

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Эван Н'Дика Сон Хын Мин пенальти Бреннан Джонсон Артем Довбик VAR офсайд (вне игры) Клаудио Раньери Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Рома Рим Лига Европы Матс Хуммельс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Saar
Рому в цьому матчі невпізнати! Грала потужно і краще за Тотнем, який недавно виніс МС! Нажаль, не 2-3, але третій побував у воротах англійців.
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+1
Saar
3 м'ячі Роми відмінено🙄🙄
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0
Alehandro
Довбик пів-гри у офсайді простирчав... Два голи відмінили через це. Це свідчить про рівень впевненості форварда. Класний форвард обирає оптимальну позицію, а не сподівається виключно на те, що на кілька сантиметрів випередить захисника під час прострілу. Врешті решт, забити 1 валідний гол з 10 спроб краще, ніж 10 з 10 з офсайду
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0
Saar
Ще й гол Шаараві не зарахували і гол, не побачив, хто, але з пасу Довбика. Тобто. Рома , по суті, вколотила Тотенхему 5 м'ячі!
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0
alexpan72
Все мотались по полю как ужаленные , кроме довбика. Неспешно хотел туда сюда. При получении мяча отдавал назад. Партнеры не отдавали ему мяч. Он вообще не вписывается команду. Он не понимает когда находится в овсайде. Тупое йетти
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-1
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