Лига Европы28 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:27
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Тоттенхэм – Рома. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 28 ноября в 22:00 по Киеву
28 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:27
922
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В четверг, 28 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Рома».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», который находится в Лондоне.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Тоттенхэм – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тоттенхэм – РомаСмотреть трансляцию
События матча
34’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Рома).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Комментарии 1
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Воротар у Роми навіть не ворухнувся, хоча був в тому ж куті, куди забили.
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