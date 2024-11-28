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Лига Европы
Тоттенхэм
28.11.2024 22:00 – перерыв 2 : 1
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
28 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:27
922
1

Тоттенхэм – Рома. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 28 ноября в 22:00 по Киеву

28 ноября 2024, 22:00 | Обновлено 28 ноября 2024, 22:27
922
1
Тоттенхэм – Рома. Довбик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 28 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Рома».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Тоттенхэм – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Тоттенхэм – Рома
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Трансляция матча В эфире

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События матча

34’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Рома).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Рома Рим Тоттенхэм Лига Европы смотреть онлайн Артем Довбик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Віктор Коробка
Воротар у Роми навіть не ворухнувся, хоча був в тому ж куті, куди забили.
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