В четверг, 28 ноября, состоится матч 5-го тура основного этапа Лиги Европы 2024/25 между командами «Тоттенхэм» и «Рома».

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Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», который находится в Лондоне.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Тоттенхэм – Рома. Лига Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция