Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Лига Европы
29 ноября 2024, 05:47 | Обновлено 29 ноября 2024, 05:53
401
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»

Наставник «Ромы» удивлен игрой подопечных в матче против «Тоттенхэма»

29 ноября 2024, 05:47 | Обновлено 29 ноября 2024, 05:53
401
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Недавно назначенный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери поделился эмоциями на пресс-конференции после матча с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Я доволен игрой ребят. Они отдали все, что имели. Я рад, что болельщики смогли увидеть, как их команда играет с желанием, решимостью и гордостью, не оставляя попыток достичь цели. Мы сделали 3 из них, а затем нашли нужный на последнем. Это то, что мне нравится, когда команда никогда не сдается и пытается восстановиться или довести результат до конца».

Честно, я счастлив. Когда я говорю, что не ожидал результата, это потому, что я хотел получить ответ на поле, чтобы увидеть, поняли ли игроки то, что я от них прошу. Когда я сказал, что мне понравился матч с «Наполи», но не понравилось отсутствие реакции, сегодня вместо этого они ответили ударом на удар, несмотря на пропущенный гол на 5-й минуте. Команда не развалилась и старалась каждый раз сравнять счет, проведя красивый и яркий матч против великой команды. Я похвалил Постекоглу, потому что он собрал атакующую команду, которая мне нравится. Так вы влюбите публику в свою команду. Я хочу, чтобы наши фанаты знали, что мы всегда будем стараться изо всех сил. Честно говоря, я не ожидал такого матча. Я боялся падения во втором тайме, но мы продолжали атаковать. Конечно, мы оставили немного места для «Тоттенхэма», но мы приехали играть против великой команды. Я увидел великую «Рому», сильную и целеустремленную, и считаю, когда мы сравняли счет – это было заслуженно и важно, что это стало кульминацией всех усилий ребят», – сказал Раньери.

По теме:
«Травма Яремчука – большое несчастье». Мендилибар – о самоотдаче украинца
Манчестер Юнайтед – Буде-Глимт – 3:2. Первый триумф Аморима. Видео голов
Владислав КАБАЕВ: «Критика всегда будет – не нужно обращать внимание»
Клаудио Раньери Рома Рим Тоттенхэм Лига Европы пресс-конференция Ангелос Постекоглу
Андрій Вітренко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Футбол | 28 ноября 2024, 14:36 0
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов
Звезда Реала обратился к Мбаппе после матча с Ливерпулем в Лиге чемпионов

Лука Модрич поддержал француза

Не самый лучший результат. Известна оценка Мудрика за матч с Хайденхаймом
Футбол | 29 ноября 2024, 05:25 0
Не самый лучший результат. Известна оценка Мудрика за матч с Хайденхаймом
Не самый лучший результат. Известна оценка Мудрика за матч с Хайденхаймом

Украинец в поединке отличился забитым мячом

ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
Футбол | 28.11.2024, 21:31
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
ВИДЕО. Мудрик забил гол в девятку ворот Хайденхайма в Лиге конференций
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Футбол | 28.11.2024, 22:24
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Динамо – Виктория П – 1:2. Супермяч Кабаева и очередное фиаско. Видео голов
Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Футбол | 29.11.2024, 00:23
Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Есть ли еще шансы у Динамо? Итоги 5-го тура и турнирная таблица Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
27.11.2024, 06:23 2
Футбол
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
Известна сумма возможного трансфера. Челси хочет избавиться от Мудрика
27.11.2024, 15:01 10
Футбол
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 14
Футбол
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Я поверил в его бокс». Хейни назвал победителя реванша Усик – Фьюри
27.11.2024, 00:01
Бокс
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 18
Футбол
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
27.11.2024, 07:37 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем