Клаудио РАНЬЕРИ: «Честно говоря, я не ожидал такого матча»

Недавно назначенный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери поделился эмоциями на пресс-конференции после матча с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Я доволен игрой ребят. Они отдали все, что имели. Я рад, что болельщики смогли увидеть, как их команда играет с желанием, решимостью и гордостью, не оставляя попыток достичь цели. Мы сделали 3 из них, а затем нашли нужный на последнем. Это то, что мне нравится, когда команда никогда не сдается и пытается восстановиться или довести результат до конца».

Честно, я счастлив. Когда я говорю, что не ожидал результата, это потому, что я хотел получить ответ на поле, чтобы увидеть, поняли ли игроки то, что я от них прошу. Когда я сказал, что мне понравился матч с «Наполи», но не понравилось отсутствие реакции, сегодня вместо этого они ответили ударом на удар, несмотря на пропущенный гол на 5-й минуте. Команда не развалилась и старалась каждый раз сравнять счет, проведя красивый и яркий матч против великой команды. Я похвалил Постекоглу, потому что он собрал атакующую команду, которая мне нравится. Так вы влюбите публику в свою команду. Я хочу, чтобы наши фанаты знали, что мы всегда будем стараться изо всех сил. Честно говоря, я не ожидал такого матча. Я боялся падения во втором тайме, но мы продолжали атаковать. Конечно, мы оставили немного места для «Тоттенхэма», но мы приехали играть против великой команды. Я увидел великую «Рому», сильную и целеустремленную, и считаю, когда мы сравняли счет – это было заслуженно и важно, что это стало кульминацией всех усилий ребят», – сказал Раньери.