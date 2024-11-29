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  4. Тоттенхэм – Рома – 2:2. Почему не засчитали мяч Довбика? Видео голов, обзор
Лига Европы
Тоттенхэм
28.11.2024 22:00 – FT 2 : 2
Рома
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Лига Европы
29 ноября 2024, 00:40 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:42
803
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Тоттенхэм – Рома – 2:2. Почему не засчитали мяч Довбика? Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25

29 ноября 2024, 00:40 | Обновлено 29 ноября 2024, 01:42
803
1
Тоттенхэм – Рома – 2:2. Почему не засчитали мяч Довбика? Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе в Лондоне, Англия. Поединок завершился со счетом 2:2.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу. На 55-й украинец сумел поразить ворота соперников, но рефери отменил гол из-за офсайда.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

Тоттенхэм (Англия) – Рома (Италия) – 2:2

Голы: Сон Хин Мин, 5 (пен.), Джонсон, 33 – Н'Дика, 20, Хуммельс, 90+1

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Сон Хын Мин, 5 мин.

ГОЛ! 1:1 Н'Дика, 33 мин.

ГОЛ! 2:1 Джонсон, 33 мин.

ГОЛ! 2:2 Хуммельс, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Матс Хуммельс (Рома).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Н'Дика (Рома).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Там ще було не зараховано 2. А з Довбиком -три. 
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