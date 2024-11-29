28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Рома.

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Коллективы сыграли на стадионе в Лондоне, Англия. Поединок завершился со счетом 2:2.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут и отыграл всю встречу. На 55-й украинец сумел поразить ворота соперников, но рефери отменил гол из-за офсайда.

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Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

Тоттенхэм (Англия) – Рома (Италия) – 2:2

Голы: Сон Хин Мин, 5 (пен.), Джонсон, 33 – Н'Дика, 20, Хуммельс, 90+1

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Сон Хын Мин, 5 мин.

ГОЛ! 1:1 Н'Дика, 33 мин.

ГОЛ! 2:1 Джонсон, 33 мин.

ГОЛ! 2:2 Хуммельс, 90+1 мин.