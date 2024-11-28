Довбик отправил мяч в сетку ворот Тоттенхэма, но судья зафиксировал офсайд

Вечером 28 ноября в Лондоне проходит матч 5-го тура Лиги Европы.

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Английский Тоттенхэм встречается с итальянской Ромой. Счет – 2:1 после 60 минут игры.

В стартовом составе волков вышел украинский форвард Артем Довбик.

На 55-й минуте Довбик отправил мяч в сетку, но судья зафиксировал офсайд, и VAR подтвердил это решение.