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Лига Европы
28 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:26
423
1

Довбик отправил мяч в сетку ворот Тоттенхэма, но судья зафиксировал офсайд

На 55-й минуте матча гол украинца за Рому не был засчитан

28 ноября 2024, 23:23 | Обновлено 28 ноября 2024, 23:26
423
1
Довбик отправил мяч в сетку ворот Тоттенхэма, но судья зафиксировал офсайд
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 ноября в Лондоне проходит матч 5-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский Тоттенхэм встречается с итальянской Ромой. Счет – 2:1 после 60 минут игры.

В стартовом составе волков вышел украинский форвард Артем Довбик.

На 55-й минуте Довбик отправил мяч в сетку, но судья зафиксировал офсайд, и VAR подтвердил это решение.

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Рома Рим Тоттенхэм Лига Европы Артем Довбик офсайд (вне игры) VAR
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
Нажаль. Але Тотнем виніс МС! А Рома зі всіма своїми проблемами, непогано грає!
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