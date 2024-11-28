Выйдет ли Довбик в основе? Названы составы на матч Ромы и Тоттенхэма
28 ноября в Лондоне пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы
Вечером 28 ноября в Лондоне пройдет матч 5-го тура Лиги Европы.
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Английский «Тоттенхэм» встретится с итальянский «Ромой», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
В стартовом составе волков заявлен украинский форвард Артем Довбик.
Названы составы на матч Ромы и Тоттенхэма
Tonight's @EuropaLeague line-up 🫡 pic.twitter.com/m0WnUjv5Xm— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 28, 2024
📋 La nostra formazione per #TottenhamRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) November 28, 2024
🟨 DAJE ROMA DAJE! 🟥#ASRoma #UEL pic.twitter.com/WLEcTtDcsh
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