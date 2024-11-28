Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выйдет ли Довбик в основе? Названы составы на матч Ромы и Тоттенхэма
Лига Европы
28 ноября 2024, 20:57 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:06
257
0

Выйдет ли Довбик в основе? Названы составы на матч Ромы и Тоттенхэма

28 ноября в Лондоне пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы

28 ноября 2024, 20:57 | Обновлено 28 ноября 2024, 21:06
257
0
Выйдет ли Довбик в основе? Названы составы на матч Ромы и Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 ноября в Лондоне пройдет матч 5-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Английский «Тоттенхэм» встретится с итальянский «Ромой», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом составе волков заявлен украинский форвард Артем Довбик.

Названы составы на матч Ромы и Тоттенхэма

По теме:
Возвращение. Защитник МЮ сыграет в официальном матче впервые за 550 дней
Динамо Киев – Виктория Пльзень. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Яремчук остался на замене. ФКСБ и Олимпиакос объявили стартовые составы
Артем Довбик Рома Рим Тоттенхэм Лига Европы стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Футбол | 27 ноября 2024, 23:56 349
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу
Камбэк в большинстве. ПСВ дожал Шахтер и вырвал победу

Донецкая команда не сумела завоевать очки в Эйндховене

Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 28 ноября 2024, 01:31 0
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!

Тоттенхэм – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 28.11.2024, 20:12
Тоттенхэм – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Тоттенхэм – Рома. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень
Футбол | 28.11.2024, 18:35
Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень
Шовковский выбрал стартовый состав Динамо на матч против Виктории Пльзень
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Футбол | 28.11.2024, 10:43
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Анчелотти обратился к Мбаппе, не забившему пенальти Ливерпулю в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Ливерпулю в матче Лиги чемпионов
28.11.2024, 06:31
Футбол
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
ВИДЕО. Звезда сборной Украины отказался пожимать руку рашисту в матче ЛЧ
27.11.2024, 22:35 26
Футбол
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
Анчелотти поругался с суперзвездой Реала. Он жалеет о его трансфере
28.11.2024, 12:41 15
Футбол
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
Матч чемпионата Украины не состоится. Одну из команд должны снять
27.11.2024, 12:31 1
Футбол
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
Два незабитых пенальти и два гола. Ливерпуль одолел Реал в Лиге чемпионов
27.11.2024, 23:55 20
Футбол
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 28
Футбол
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
ПСВ – Шахтер – 3:2. Как горняки уступили, ведя в два мяча. Видеообзор матча
28.11.2024, 00:15 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем