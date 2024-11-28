Выйдет ли Довбик в основе? Названы составы на матч Ромы и Тоттенхэма

Вечером 28 ноября в Лондоне пройдет матч 5-го тура Лиги Европы.

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Английский «Тоттенхэм» встретится с итальянский «Ромой», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом составе волков заявлен украинский форвард Артем Довбик.

Названы составы на матч Ромы и Тоттенхэма