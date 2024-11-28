28 ноября на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда старается оставаться в пуле грандов английского футбола. Но Почеттино все-таки в итоге уволили, вскоре после финала Лиги чемпионов. Его преемники далеко не всегда добивались аналогичных результатов в АПЛ, а в позапрошлом сезоне и вовсе шпоры остались без места в еврокубках. Постекоглу, приглашенный летом прошлого года, чуть не вернул новых подопечных в топ-4, но все же Астон Вилла оказалась немного, но лучше. В итоге клуб из Лондона, что далеко не блещет сейчас на внутренней арене, отправился в Лигу Европы. Там Сон и компания начинали с серии побед, последовательно обыграв Карабах, Ференцварош и АЗ. Но как только появился по-настоящему серьезный соперник, Галатасарай, как последовало поражение - поездка в Стамбул обернулись неудачей 2:3.

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Рома

Клуб за какие-то три месяца уже дважды менял наставника. В самом начале осени решили вдруг снять свою же легенду, Де Росси, пусть даже на старте волки буксовали. Но при его преемнике, Юриче, толком прибавить не получилось, а вот с игроками хорват разругался, по слухам, чуть ли не дойдя до драки в раздевалке с одним из подопечным в перерыве матча с Фиорентиной. Нынешнему наставнику, Раньери, что начинает третью каденцию в стране, нужно исправлять положение в том числе и в Лиге Европы. Там пока что итальянцы обыграли только аутсайдера, киевское Динамо, и то за счет гола Довбика с пенальти. До этого была ничья с Атлетиком и даже поражение с Эльфсборгом. А в крайнем туре, открыв счет в Бельгии, в итоге закончили 1:1 с местным Роял Юнионом.

Статистика личных встреч

Официальных поединков не было. А в товарищеских у волков преимущество: пара побед при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары англичан. Если они разгромили на выходных Манчестер Сити, то дома у итальянцев обязаны выиграть (коэффициент - 1,72).