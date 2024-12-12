Худшие в Европе. Манчестер Сити возглавляет очень печальный рейтинг

В среду, 11 декабря, «Манчестер Сити» уступил в гостях «Ювентусу» со счетом 0:2.

Эти два гола стали 20 и 21 в ворота команды Жузепа Гвардиолы с начала ноября.

Казалось бы, очень печальная цифра, но ее печальность осознается еще больше от упоминания всего лишь одного факта: это худший показатель среди всех топ-5 чемпионатов Европы. И этот печальнейший показатель был достигнут за всего лишь 9 матчей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уступил «Ювентусу»