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Англия
12 декабря 2024, 00:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:42
349
0

Худшие в Европе. Манчестер Сити возглавляет очень печальный рейтинг

21 гол пропустили «горожане» с начала ноября

12 декабря 2024, 00:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:42
349
0
Худшие в Европе. Манчестер Сити возглавляет очень печальный рейтинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В среду, 11 декабря, «Манчестер Сити» уступил в гостях «Ювентусу» со счетом 0:2.

Эти два гола стали 20 и 21 в ворота команды Жузепа Гвардиолы с начала ноября.

Казалось бы, очень печальная цифра, но ее печальность осознается еще больше от упоминания всего лишь одного факта: это худший показатель среди всех топ-5 чемпионатов Европы. И этот печальнейший показатель был достигнут за всего лишь 9 матчей.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уступил «Ювентусу»

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Манчестер Сити Ювентус Английская Премьер-лига Лига чемпионов чемпионат Англии по футболу Жузеп Гвардиола
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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