Англия12 декабря 2024, 00:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:42
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Худшие в Европе. Манчестер Сити возглавляет очень печальный рейтинг
21 гол пропустили «горожане» с начала ноября
12 декабря 2024, 00:42 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:42
349
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В среду, 11 декабря, «Манчестер Сити» уступил в гостях «Ювентусу» со счетом 0:2.
Эти два гола стали 20 и 21 в ворота команды Жузепа Гвардиолы с начала ноября.
Казалось бы, очень печальная цифра, но ее печальность осознается еще больше от упоминания всего лишь одного факта: это худший показатель среди всех топ-5 чемпионатов Европы. И этот печальнейший показатель был достигнут за всего лишь 9 матчей.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» уступил «Ювентусу»
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