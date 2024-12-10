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10 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 10 декабря 2024, 17:14
946
3

ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа

Виктория Коноплянка удивила следующим пунктом своего мирового турне

10 декабря 2024, 17:11 | Обновлено 10 декабря 2024, 17:14
946
3
ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
Instagram. Виктория Коноплянка

Жена экс-футболиста сборной Украины, «Днепра» и других клубов Евгения КоноплянкиВиктория – продолжает путешествовать по миру.

На этот раз красавица, теперь уже без мужа, а с подругами, решила посетить экзотический остров Сокотра в Йемене.

Индийский океан, местные обычаи и красивейшая природа – Виктория наслаждается жизнью и познаёт мир.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Стоимость такого туристического тура может стартовать от 1750 долларов.

Напомним, что Евгений Коноплянка завершил профессиональную карьеру, и сейчас занимается агентской деятельностью.

Также экс-футболист выступает за «UA Steel» – медийную сборную Украины.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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MaximusOne
Коли є гроші, і нема чим зайнятися.
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Біллі Боб
Не вірю
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Перець
Та всім пох 
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