ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа

Жена экс-футболиста сборной Украины, «Днепра» и других клубов Евгения Коноплянки – Виктория – продолжает путешествовать по миру.

На этот раз красавица, теперь уже без мужа, а с подругами, решила посетить экзотический остров Сокотра в Йемене.

Индийский океан, местные обычаи и красивейшая природа – Виктория наслаждается жизнью и познаёт мир.

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Стоимость такого туристического тура может стартовать от 1750 долларов.

Напомним, что Евгений Коноплянка завершил профессиональную карьеру, и сейчас занимается агентской деятельностью.

Также экс-футболист выступает за «UA Steel» – медийную сборную Украины.