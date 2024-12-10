ВИДЕО. Вы не поверите, где отдыхает жена Евгения Коноплянки. Без мужа
Виктория Коноплянка удивила следующим пунктом своего мирового турне
Жена экс-футболиста сборной Украины, «Днепра» и других клубов Евгения Коноплянки – Виктория – продолжает путешествовать по миру.
На этот раз красавица, теперь уже без мужа, а с подругами, решила посетить экзотический остров Сокотра в Йемене.
Индийский океан, местные обычаи и красивейшая природа – Виктория наслаждается жизнью и познаёт мир.
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Стоимость такого туристического тура может стартовать от 1750 долларов.
Напомним, что Евгений Коноплянка завершил профессиональную карьеру, и сейчас занимается агентской деятельностью.
Также экс-футболист выступает за «UA Steel» – медийную сборную Украины.
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