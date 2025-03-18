Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами
Юлия в 1-м раунде основы тысячника встретится с Наоми Осакой
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) получила первую соперницу в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В 1/64 финала Юлия встретится с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой (Япония, WTA 61). Ранее девушки не играли между собой.
Юлия попала в основу Майами из квалификации, где обыграла Варвару Лепченко и Татьяну Марию.
Встреча Стародубцевой с Осакой состоится 18 марта.
Помимо Юлии, в одиночном разряде на кортах Майами Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.
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