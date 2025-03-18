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  4. Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами
WTA
18 марта 2025, 02:25 |
127
1

Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами

Юлия в 1-м раунде основы тысячника встретится с Наоми Осакой

18 марта 2025, 02:25 |
127
1
Стародубцева сыграет с экс-первой ракеткой в 1/64 финала турнира в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 108) получила первую соперницу в основной сетке хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 1/64 финала Юлия встретится с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой (Япония, WTA 61). Ранее девушки не играли между собой.

Юлия попала в основу Майами из квалификации, где обыграла Варвару Лепченко и Татьяну Марию.

Встреча Стародубцевой с Осакой состоится 18 марта.

Помимо Юлии, в одиночном разряде на кортах Майами Украину представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

По теме:
Юлия Стародубцева – Наоми Осака. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Майами на 18 марта
Обыграла и Татьяну, и Марию. Стародубцева вышла в основу тысячника в Майами
Юлия Стародубцева Наоми Осака WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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naverland
Ох как не повезло
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