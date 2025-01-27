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Англия
27 января 2025, 04:42 | Обновлено 27 января 2025, 04:46
102
0

Главный тренер Тоттенхэма не собирается в отставку

Несмотря на неутешительные результаты Ангелос Постекоглу не желает уходить

27 января 2025, 04:42 | Обновлено 27 января 2025, 04:46
102
0
Главный тренер Тоттенхэма не собирается в отставку
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал поражение от «Лестера» (1:2), а также высказался о своем будущем.

«Команда в этой игре выложилась на все сто. Обидно, что мы проиграли. Надо проанализировать все, что сегодня произошло. Но мне не за что обвинять команду. Кто-то скажет, что мы не создали достаточное количество моментов? Нет. Или игроки не бежали? Опять нет.

Мы разберемся с пропущенными голами и будем работать над исправлением ситуации.

Знаю, что сейчас многие говорят о моей отставке. Давайте дождемся возвращения всех футболистов из лазарета. Когда все будут готовы играть, результат будет совсем другим.

Эта команда готова исправлять ситуацию. Просто нужно время. Если все игроки будут в строю, мы начнем побеждать», – заявил Постекоглу.

После поражения от «Лестера» футбольные эксперты пророчат «Тоттенхему» смену тренера.

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Олександр Сільченко Источник: BBC
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