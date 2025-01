Манчестер Сити имеет третью самую длинную домашнюю серию без поражений в ЛЧ

«Манчестер Сити» не потерпел ни одного поражения в последних 35 домашних матчах Лиги чемпионов (30 побед, 5 ничьих) и имеет третью самую длинную беспроигрышную серию дома в истории соревнования.

29 января состоялся матч 8-го тура ЛЧ между командами «Манчестер Сити» и «Брюгге». Поединок завершился «горожан» со счетом 3:1.

Только две команды имеют большую серию без поражений на домашнем стадионе: «Барселона» периода 2013-2020 (38) и «Бавария» 1969-1991 (43).

В этой кампании Лиги чемпионов подопечные Жузепа Гвардиолы заняли 20-е место в турнирной таблице (3 побед, 2 ничьи, 3 поражения) и продолжат борьбу в 1/16 финала.

