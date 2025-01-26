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  4. «Единственная во что-то верила». Реакция Зверева на обвинения в его адрес
Australian Open
26 января 2025, 21:48 |
502
0

«Единственная во что-то верила». Реакция Зверева на обвинения в его адрес

Второй номер рейтинга АТР больше не собирается поднимать тему о домашнем насилии

26 января 2025, 21:48 |
502
0
«Единственная во что-то верила». Реакция Зверева на обвинения в его адрес
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) на пресс-конференции прокомментировал крики женщины «Австралия верит Оле и Бренде» во время его речи после финала Australian Open 2025:

«Уже девять месяцев нет никаких обвинений. Рад за нее. Думаю, она была единственной на арене, кто в тот момент во что-то верил. Думаю, я сделал все, что мог. Я не буду больше поднимать эту тему».

Фанатка, выкрикивая это, напомнила о том, что Зверева уже дважды обвиняли в домашнем насилии по отношению к двум разным девушкам: Ольге Шарыповой и Бренде Патеа. В обоих случаях Александр не понес наказаний.

Как сообщает журналист Бен Ротенберг, охрана вывела болельщицу из арены, а затем ее забрала полиция. Позже появилась информация, что никакого ареста в итоге не произвели.

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Александр Зверев фанаты болельщики Australian Open 2025 домашнее насилие
Даниил Агарков Источник
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