«Единственная во что-то верила». Реакция Зверева на обвинения в его адрес

Второй номер рейтинга АТР Александр Зверев (Германия) на пресс-конференции прокомментировал крики женщины «Австралия верит Оле и Бренде» во время его речи после финала Australian Open 2025:

«Уже девять месяцев нет никаких обвинений. Рад за нее. Думаю, она была единственной на арене, кто в тот момент во что-то верил. Думаю, я сделал все, что мог. Я не буду больше поднимать эту тему».

Фанатка, выкрикивая это, напомнила о том, что Зверева уже дважды обвиняли в домашнем насилии по отношению к двум разным девушкам: Ольге Шарыповой и Бренде Патеа. В обоих случаях Александр не понес наказаний.

Как сообщает журналист Бен Ротенберг, охрана вывела болельщицу из арены, а затем ее забрала полиция. Позже появилась информация, что никакого ареста в итоге не произвели.