Австралия верит Оле и Бренде! Что это означает: Зверева задели после финала

26 января Александр Зверев (Германия, ATP 2) проиграл Яннику Синнеру (Италия, ATP 1) в финале Открытого чемпионата Австралии 2025.

После завершения встречи состоялась церемония награждения, на которой теннисисты произносили речь. Перед тем, как Зверев собирался начать говорить, из трибун начали что-то выкрикивать.

Одна из женщин кричала: «Австралия верит Оле и Бренде!» Таким образом фанатка напомнила представителю Германии о делах о домашнем насилии.

Зверева уже дважды обвиняли в подобном. Две бывшие девушки Зверева – Ольга Шарыпова и Бренда Патеа – выступали с подобными заявлениями. С Брендой у Зверева даже есть общий ребенок.

В случае с Олей АТР провела расследование и не не нашла подтверждения обвинений. А с Брендой Александр достиг досудебных соглашений.

Someone is screaming at Alexander Zverev as he’s trying to give his runner up speech after losing to Jannik Sinner in the Australian Open final.



