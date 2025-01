ЗВЕРЕВ: «Отстойно стоять тут и без трофея победителя. Я просто не тяну»

26 января итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 1) выиграл трофей Открытого чемпионата Австралии 2025, переиграв в финале Александра Зверева (Германия, ATP 2).

После завершения встречи Зверев прокомментировал поражение:

«Отстойно стоять тут и без трофея победителя, но хочется поздравить Янника, ты сейчас лучший игрок в мире. Я надеялся, что смогу создать больше борьбы, но ты слишком хорош.

Ты и твоя команда полностью заслужили трофей, ваша упорная работа показывает результат. Никто не заслуживает этот трофей больше.

Хочу поблагодарить свою команду. Они старались все правильно делать, но я просто не тяну. Я очень ценю все, что вы для меня сделали. Вы сделали меня второй ракеткой мира. Без вас меня бы здесь не было».

Зверев проиграл третий финал Grand Slam. На его счету 0 трофеев. На US Open 2020 он уступил Доминику Тиму, а на Ролан Гаррос 2024 – Карлосу Алькарасу.

