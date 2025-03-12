ФОТО. Эффектный камбек против топ-американки: как Свитолина Пегулу выбила
Смотрите фотогалерею матча 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
12 марта украинская теннисистка Элина Свитолина одолела четвертую ракетку мира Джессику Пегулу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Элина одержала победу со счетом 5:7, 6:1, 6:2 за 1 час и 59 минут. Встреча дважды прерывалась из-за дождя.
На поединке присутствовал муж украинки Гаэль Монфис.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей противостояния Свитолина – Пегула!
🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала
Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4] – 5:7, 6:1, 6:2
ФОТО. Эффектный камбек против топ-американки: как Свитолина Пегулу выбила
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