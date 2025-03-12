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  4. ФОТО. Эффектный камбек против топ-американки: как Свитолина Пегулу выбила
WTA
12 марта 2025, 19:28 |
344
0

ФОТО. Эффектный камбек против топ-американки: как Свитолина Пегулу выбила

Смотрите фотогалерею матча 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

12 марта 2025, 19:28 |
344
0
ФОТО. Эффектный камбек против топ-американки: как Свитолина Пегулу выбила
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 марта украинская теннисистка Элина Свитолина одолела четвертую ракетку мира Джессику Пегулу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Элина одержала победу со счетом 5:7, 6:1, 6:2 за 1 час и 59 минут. Встреча дважды прерывалась из-за дождя.

На поединке присутствовал муж украинки Гаэль Монфис.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей противостояния Свитолина – Пегула!

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4] – 5:7, 6:1, 6:2

ФОТО. Эффектный камбек против топ-американки: как Свитолина Пегулу выбила

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Элина Свитолина Джессика Пегула фото фотогалерея WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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