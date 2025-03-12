Элина Свитолина – Джессика Пегула. Выбила четвертую ракетку. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 12 марта украинская теннисистка Элина Свитолина одолела четвертую ракетку мира Джессику Пегулу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Элина одержала победу со счетом 5:7, 6:1, 6:2 за 1 час и 59 минут. Встреча дважды прерывалась из-за дождя.
Свитолина в четвертьфинале сыграет против Мирры Андреевой, которая выступает в «нейтральном» статусе.
🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала
Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4] – 5:7, 6:1, 6:2
Видеообзор матча
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