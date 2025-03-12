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  4. Элина Свитолина – Джессика Пегула. Выбила четвертую ракетку. Видеообзор
WTA
12 марта 2025, 19:07 |
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Элина Свитолина – Джессика Пегула. Выбила четвертую ракетку. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

12 марта 2025, 19:07 |
280
0
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Выбила четвертую ракетку. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Элина Свитолина

В ночь на 12 марта украинская теннисистка Элина Свитолина одолела четвертую ракетку мира Джессику Пегулу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Элина одержала победу со счетом 5:7, 6:1, 6:2 за 1 час и 59 минут. Встреча дважды прерывалась из-за дождя.

Свитолина в четвертьфинале сыграет против Мирры Андреевой, которая выступает в «нейтральном» статусе.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4] – 5:7, 6:1, 6:2

Видеообзор матча

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс на 12 марта
Элина Свитолина Джессика Пегула WTA Индиан-Уэллс теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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