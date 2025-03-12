Элина Свитолина – Джессика Пегула. Выбила четвертую ракетку. Видеообзор

В ночь на 12 марта украинская теннисистка Элина Свитолина одолела четвертую ракетку мира Джессику Пегулу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Элина одержала победу со счетом 5:7, 6:1, 6:2 за 1 час и 59 минут. Встреча дважды прерывалась из-за дождя.

Свитолина в четвертьфинале сыграет против Мирры Андреевой, которая выступает в «нейтральном» статусе.

🏆 WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/8 финала

Элина Свитолина [23] – Джессика Пегула [4] – 5:7, 6:1, 6:2

Видеообзор матча